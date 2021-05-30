Трансферное лето-2021 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ в летнее межсезонье

  • 30.05.2021 12:00
  • 1755 просмотров
  • 1 комментарий
Трансферное лето-2021 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
© ФК Легия. Джоель Абу Ханна

Вашему вниманию предлагается таблица летних трансферов клубов украинской Премьер-лиги в 2021 году. Болдом выделены уже состоявшиеся трансферы.

Пришли или могут прийти

Команда

Ушли или могут уйти

Вратари:

Владислав Кучерук(Колос, возврат из аренды)

Защитники:

Роман Вантух (Александрия, возврат из аренды)

Валентин Розье (Спортинг)

Владислав Дубинчак (Днепр-1, возврат из аренды)

Никита Кравченко (Колос, возврат из аренды)

Артем Шабанов (Легия, возврат из аренды)

Полузащитники:

Сергей Булеца (Днепр-1, возврат из аренды)

Евгений Смирный (Колос, возврат из аренды)

Георгий Цитаишвили (Ворскла, возврат из аренды)

Богдан Билошевский (Десна, возврат из аренды)

Нападающие:

Евгений Исаенко (Колос, возврат из аренды)

Назарий Русин (Легия, возврат из аренды)

Бенито (Олимпик, возврат из аренды)

Ибрагим Каргбо (Олимпик, возврат из аренды)

Защитники:

Роман Вантух (Днепр-1, аренда)

Никита Кравченко (Днепр-1, аренда)

Полузащитники:

Жерсон Родригеш

Тудор Белуце (Брайтон, окончание аренды)

Миккель Дуэлунд

Нападающие:

Назарий Русин (Днепр-1, аренда)

Защитники:

Валерий Бондаренко (Александрия, возврат из аренды)

Лукас Тейлор (Днепр-1)

Марлон (Сассуоло)

Валентин Розье (Спортинг)

Джанмарко Феррари (Сассуоло)

Маркао (Галатасарай)

Полузащитники:

Жереми Бога (Сассуоло)

Олег Очеретько (Мариуполь, возврат из аренды)

Педриньо (Бенфика)

Нападающие:

Артем Довбик (Днепр-1)

  

Защитники:

Орест Лебеденко (Олимпик)

Вратари:

Никола Василь (Санкт-Паули)

Защитники:

Джоель Абу Ханна (Легия)

Полузащитники:

Максим Казаков (свободный агент)

Нападающие:

Анатолий Нуриев (Минай)

Вратари:

Владислав Кучерук (Динамо, окончание аренды)

Защитники:

Никита Кравченко(Динамо окончание аренды)

Полузащитники:

Павел Ориховский(свободный агент)

Евгений Смирный (Динамо, окончание аренды)

Нападающие:

Евгений Исаенко (Динамо, окончание аренды)

Защитники:

Йоонас Тамм (Десна)

Полузащитники:

Венсан Тилль (Насьональ)

Нападающие:

Филипп Будковский (Десна)

Защитники:

Пап-Альюн Ндиайе (Бешикташ, Трабзонспор, Хатайспор)

Полузащитники:

Луизао

Георгий Цитаишвили (Динамо, окончание аренды)
 

Защитники:

Павел Полегенько (Ингулец)

Максим Имереков (свободный агент)

Йоонас Тамм (Ворскла)

Полузащитники:

Богдан Билошевский (Динамо, окончание аренды)

Нападающие:

Филипп Будковский (Ворскла)

 

Защитники:

Роман Вантух (Динамо, аренда)

Никита Кравченко (Динамо, аренда)

Полузащитники:

Валерий Лучкевич (Александрия)

Нападающие:

Назарий Русин (Динамо, аренда)

Вратари:

Заури Махарадзе

Богдан Сарнавский

Защитники:

Лукас Тейлор (Шахтер)

Владислав Дубинчак (Динамо, окончание аренды)

Полузащитники:

Сергей Булеца (Динамо,& окончание аренды)

Нападающие:

Алексей Хобленко (Стабек, аренда)

Артем Довбик (Шахтер)
 

Защитники:

Иван Лобай (свободный агент)

Нападающие:

Назарий Ныч (свободный агент)

Шина (Италия)

Юрий Захаркив (свободный агент)
 

Вратари:

Юрий Панькив (свободный агент)

Защитники:

Павел Пашаев (свободный агент)

Роман Вантух (Динамо, окончание аренды)

Валерий Бондаренко (Шахтер, окончание аренды)

Полузащитники:

Евгений Банада (свободный агент)

Артем Гордиенко (свободный агент)

Дмитрий Гречишкин (свободный агент)

Валерий Лучкевич (свободный агент)

Нападающие:

Артем Ситало (Ингулец)

Вратари:

Юрий Панькив (Александрия)

Нападающие:

Ника Сичинава (Ингулец)

Защитники:

Рагнар Сигурдссон (свободный агент)

Нападающие:

Бобур Абдихоликов (свободный агент)

Николай Кухаревич (Труа)
 

Вратари:

Евгений Гальчук (свободный агент)

Полузащитники:

Игорь Тищенко (свободный агент)

Олег Очеретько (Шахтер, окончание аренды)

Защитники:

Павел Полегенько (Десна)

Евгений Опанасенко (свободный агент)

Полузащитники:

Темур Чогадзе (Олимпик)

Станислав Шарай (Альянс)

Евгений Банада (Александрия)

Дмитрий Гречишкин (Александрия)

Нападающие:

Владислав Шарай (Альянс)

Артем Ситало (Александрия)

Защитники:

Денис Балан (свободный агент)

Полузащитники:

Игорь Чайковский (свободный агент)

Нападающие:

Ника Сичинава (Рух)

Денис Васин (Ворскла, окончание аренды)
 

Защитники:

Орест Лебеденко (Заря)

Полузащитники:

Максим Тейшейра (свободный агент)

Темур Чогадзе (Ингулец)

Нападающие:

Бенито (Динамо, окончание аренды)

Ибрагим Каргбо (Динамо, окончание аренды)
 

 
 

 
     
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Денис Шаховец, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Игорь Петров
      Игорь Петров, 30.05.2021 12:41
    0
    Яркое подтверждение нищеты украинских клубов, ни одного более-мнение полноценного трансфера, одни аренды и возвраты.
    Ссылка
    Игорь Петров
      Игорь Петров, 30.05.2021 12:41
    0
    Яркое подтверждение нищеты украинских клубов, ни одного более-мнение полноценного трансфера, одни аренды и возвраты.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности