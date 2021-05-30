Трансферное лето-2021 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Вашему вниманию предлагается таблица летних трансферов клубов украинской Премьер-лиги в 2021 году. Болдом выделены уже состоявшиеся трансферы.
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Пришли или могут прийти
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Команда
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Ушли или могут уйти
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Вратари:
Владислав Кучерук(Колос, возврат из аренды)
Защитники:
Роман Вантух (Александрия, возврат из аренды)
Валентин Розье (Спортинг)
Владислав Дубинчак (Днепр-1, возврат из аренды)
Никита Кравченко (Колос, возврат из аренды)
Артем Шабанов (Легия, возврат из аренды)
Полузащитники:
Сергей Булеца (Днепр-1, возврат из аренды)
Евгений Смирный (Колос, возврат из аренды)
Георгий Цитаишвили (Ворскла, возврат из аренды)
Богдан Билошевский (Десна, возврат из аренды)
Нападающие:
Евгений Исаенко (Колос, возврат из аренды)
Назарий Русин (Легия, возврат из аренды)
Бенито (Олимпик, возврат из аренды)
Ибрагим Каргбо (Олимпик, возврат из аренды)
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Защитники:
Роман Вантух (Днепр-1, аренда)
Никита Кравченко (Днепр-1, аренда)
Полузащитники:
Тудор Белуце (Брайтон, окончание аренды)
Нападающие:
Назарий Русин (Днепр-1, аренда)
|
Защитники:
Валерий Бондаренко (Александрия, возврат из аренды)
Лукас Тейлор (Днепр-1)
Марлон (Сассуоло)
Валентин Розье (Спортинг)
Джанмарко Феррари (Сассуоло)
Маркао (Галатасарай)
Полузащитники:
Жереми Бога (Сассуоло)
Олег Очеретько (Мариуполь, возврат из аренды)
Педриньо (Бенфика)
Нападающие:
Артем Довбик (Днепр-1)
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Защитники:
Орест Лебеденко (Олимпик)
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Вратари:
Никола Василь (Санкт-Паули)
Защитники:
Джоель Абу Ханна (Легия)
Полузащитники:
Максим Казаков (свободный агент)
|
Нападающие:
Анатолий Нуриев (Минай)
|
Вратари:
Владислав Кучерук (Динамо, окончание аренды)
Защитники:
Никита Кравченко(Динамо окончание аренды)
Полузащитники:
Павел Ориховский(свободный агент)
Евгений Смирный (Динамо, окончание аренды)
Нападающие:
Евгений Исаенко (Динамо, окончание аренды)
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Защитники:
Йоонас Тамм (Десна)
Полузащитники:
Венсан Тилль (Насьональ)
Нападающие:
Филипп Будковский (Десна)
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Защитники:
Пап-Альюн Ндиайе (Бешикташ, Трабзонспор, Хатайспор)
Полузащитники:
Георгий Цитаишвили (Динамо, окончание аренды)
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Защитники:
Павел Полегенько (Ингулец)
Максим Имереков (свободный агент)
Йоонас Тамм (Ворскла)
Полузащитники:
Богдан Билошевский (Динамо, окончание аренды)
Нападающие:
Филипп Будковский (Ворскла)
|
Защитники:
Роман Вантух (Динамо, аренда)
Никита Кравченко (Динамо, аренда)
Полузащитники:
Валерий Лучкевич (Александрия)
Нападающие:
Назарий Русин (Динамо, аренда)
|
Вратари:
Защитники:
Лукас Тейлор (Шахтер)
Владислав Дубинчак (Динамо, окончание аренды)
Полузащитники:
Сергей Булеца (Динамо,& окончание аренды)
Нападающие:
Алексей Хобленко (Стабек, аренда)
Артем Довбик (Шахтер)
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Защитники:
Иван Лобай (свободный агент)
Нападающие:
Назарий Ныч (свободный агент)
Шина (Италия)
Юрий Захаркив (свободный агент)
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Вратари:
Юрий Панькив (свободный агент)
Защитники:
Павел Пашаев (свободный агент)
Роман Вантух (Динамо, окончание аренды)
Валерий Бондаренко (Шахтер, окончание аренды)
Полузащитники:
Евгений Банада (свободный агент)
Артем Гордиенко (свободный агент)
Дмитрий Гречишкин (свободный агент)
Валерий Лучкевич (свободный агент)
Нападающие:
Артем Ситало (Ингулец)
|
Вратари:
Юрий Панькив (Александрия)
Нападающие:
Ника Сичинава (Ингулец)
|
Защитники:
Рагнар Сигурдссон (свободный агент)
Нападающие:
Бобур Абдихоликов (свободный агент)
Николай Кухаревич (Труа)
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Вратари:
Евгений Гальчук (свободный агент)
Полузащитники:
Игорь Тищенко (свободный агент)
Олег Очеретько (Шахтер, окончание аренды)
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Защитники:
Павел Полегенько (Десна)
Евгений Опанасенко (свободный агент)
Полузащитники:
Темур Чогадзе (Олимпик)
Станислав Шарай (Альянс)
Евгений Банада (Александрия)
Дмитрий Гречишкин (Александрия)
Нападающие:
Владислав Шарай (Альянс)
Артем Ситало (Александрия)
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Защитники:
Денис Балан (свободный агент)
Полузащитники:
Игорь Чайковский (свободный агент)
Нападающие:
Ника Сичинава (Рух)
Денис Васин (Ворскла, окончание аренды)
|
Защитники:
Орест Лебеденко (Заря)
Полузащитники:
Максим Тейшейра (свободный агент)
Темур Чогадзе (Ингулец)
Нападающие:
Бенито (Динамо, окончание аренды)
Ибрагим Каргбо (Динамо, окончание аренды)
Денис Шаховец, Sport.ua
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