Ярославский, Красников и Кучер. Сборная провела тренировку на ОСК Металлист

В Харькове сине-желтым пожелали хорошей подготовки к Евро-2020

  • 18.05.2021 23:00
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Ярославский, Красников и Кучер. Сборная провела тренировку на ОСК Металлист
© УАФ

Рабочий график сборной Украины продолжился в тренажерном зале отеля. Иван Баштовый и Андреа Адзалин предложили игрокам профилактические упражнения: тонизирующую работу для нижних конечностей и силовую – для верхнего плечевого пояса.

Перед обедом вся команда дружно сдала ПЦР-тесты, а после питания отправилась отдыхать. Вечером ребят ждало занятие на поле, которое впервые на этом сборе произошло на стадионе «Металлист». Когда команда вышла на дорожки арены, главного тренера и игроков поздравили известные в Украине футбольные личности – бывший владелец «Металлиста» Александр Ярославский, президент харьковского «Металла» Евгений Красников и главный тренер этого клуба, экс-игрок национальной команды Александр Кучер. Обменявшись несколькими теплыми словами с Андреем Шевченко и пожелав сине-желтым хорошей подготовки к Евро-2020, гости оставили сборную работать.

Сегодня тренерский штаб снова давал игрокам тактические задачи: происходит наработка различных игровых моделей и ознакомления новичков с тактической концепцией игры. Работа важная и интенсивная, в процессе которой постепенно вырисовываются возможности и проявляются способности приглашенных исполнителей.

Полуторачасовая тренировка завершилась как раз до того, как с неба начало накрапывать. Почти черные тучи нависли над стадионом: сегодня всю ночь в Харькове должна быть гроза. Синоптики прогнозируют дожди до конца недели, поэтому не исключено, что в ближайшие дни о жарке в начале сбора останутся только воспоминания.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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