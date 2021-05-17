Школа беттинга. Ставка на фаворитов

В среде игроков достаточно популярно ставить на футбольных аутсайдеров - это считается очень выгодным. Неизбежны при этом поражения, но высокий коэффициент на победу в итоге позволяет окупить затраты, когда подобное все же случится, и даже выйти в "плюс". В принципе, эта стратегия имеет право на жизнь, если делать хороший анализ перед матчами и выбирать те пары, где коэффициенты на не такого уж и андердога завышены. Но также исследованиями доказано и то, что можно выстроить свою игры на ставках на фаворитов, и получать стабильный доход.

Букмекеры рискуют своими деньгами, и пытаются при этом зарабатывать, и неплохо

Для этого многие задействуют для выставления своей линии штат сотрудников, причем эти аналитики оперируют огромными статистическими базами. Но при этом нужно помнить, что выставленные букмекерами коэффициенты далеко не обязательно отображают полностью реальные вероятности того или иного исхода. Прогноз может быть точным, но всегда контора помнит о факторе риска.

На встречу между абсолютно равных команд или спортсменов не будут выставлять коэффициент 2,0

По идее, в таком случае, в играх, где правилами не предусмотрено ничьи, шансы на победу таких противников равны 50%. Но букмекерам на практике закладывают свой доход в котировки, и у каждой компании своя политика его определения. И, значит, предлагаемый коэффициент может разниться - правда, колебания не слишком значительны.

Маржа букмекера редко падает ниже 10 процентов

Доход организаторы, заложенный в коэффициенты, и называется маржой. Относительно недавно при ставках на хозяев арены потенциальную прибыль букмекерской конторы закладывали на уровне 10%, на гостей - 15%. Хотя сейчас, из-за роста конкуренции, многие букмекеры уменьшают маржу, делая свои предложения - коэффициенты на события - более привлекательными. Но все равно ставить на хозяев в целом заметно выгоднее.

На аутсайдеров часто завышают котировки

Аналитики и эксперты проводили исследования, и склонны считать, что остается тенденция переоценивать андердогов. В том числе для того, чтобы было искушение ставить на их победу, и терпеливо дожидаться, что все же получится выиграть. Но, как правило, с таких ставок в основном прибыль идет букмекерской конторе.

Фавориты не зря имеют такой статус

Достаточно посмотреть, сколько матчей в сезоне проигрывают ПСЖ во Франции, "Бавария" в Германии или "Манчестер Сити" в Англии. Да, не так уж часто на их встречи предложено высокие коэффициенты. Но если подбивать общие итоги, нередко игрок как минимум сохранит банк, а зачастую - и получает прибыль "сверху". Для нетерпеливых есть экспрессы, куда можно включить несколько побед таких клубов в рамках 1-й ставки. Которую, конечно же, сначала нужно максимально тщательно подготовить.