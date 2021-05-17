26-й тур
Нива Т
1 : 2
ВПК-Агро
16.05.2021, FT

Нива — ВПК-Агро — 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча Первой лиги

  • 17.05.2021 09:54
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Нива — ВПК-Агро — 1:2. Видео голов и обзор матча
© ФК Нива

ФК «ВПК-Агро» одержал выездную победу над тернопольской «Нивой» в матче 26-го тура Первой лиги Украины. Встреча закончилась со счетом 1:2.

Смотрите видео голов и обзор матча:

События матча
84' ГОЛ ! С пенальти забил Иван Билый (ВПК-Агро).
61' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кысленко (Нива Т).
23' ГОЛ ! Мяч забил Станислав Кулиш (ВПК-Агро).
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Источник — Sport.ua

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