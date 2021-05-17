ФК «ВПК-Агро» одержал выездную победу над тернопольской «Нивой» в матче 26-го тура Первой лиги Украины. Встреча закончилась со счетом 1:2.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|84'
|ГОЛ ! С пенальти забил Иван Билый (ВПК-Агро).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кысленко (Нива Т).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Станислав Кулиш (ВПК-Агро).
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Источник — Sport.ua
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