Денис ПОПОВ: «Приятно, что тренера обратили внимание и вызвали в сборную»

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов поделился впечатлениями от работы в тренировочном лагере сборной Украины.

«Прежде всего, очень приятно, что тренеры обратили на меня внимание и вызвали в сборную. Это только начало, посмотрим, как будет дальше. Вызов в национальную команду - большой шанс показать себя.

Это моя первая встреча с Андреем Шевченко. Впечатления хорошие. Во время тренировки он подсказывал мне и сказал, мол, ничего страшного, если даже и ошибешься иногда. В последующие дни будем общаться больше, и станет понятно, чего тренеры от меня ожидают», - сказал Попов.

ФОТО. Сборная Украины провела утреннюю тренировку в Харькове.