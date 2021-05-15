Лейпциг – Вольфсбург. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Украинский эксперт поделился ожиданиями от игры Бундеслиги

  • 15.05.2021 05:42
  • 53 просмотра
  • 0 комментариев
Лейпциг – Вольфсбург. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 33-го тура Бундеслиги Германии «Лейпциг» – «Вольфсбург».

«Осталось два тура до завершения этого сезона Бундеслиги. И что мы имеем? «Бавария» - чемпион, «Боруссия» Дортмунд – обладатель Кубка Германии, Флик принимает сборную Германии. А на его место в «Баварию» приходит Нагельсманн. Розе переходит из менхенгладбахской «Боруссии» в дортмундскую. Кстати говоря, с молодым Терзичем дортмундцы выиграли шесть матчей кряду. При этом «Боруссия» с Терзичем дважды обыграла амбициозный «Лейпциг» Нагельсманна – в Бундеслиге и в финале Кубка.

«Лейпциг» после информации о переходе их рулевого в «Баварию» очень расстроился и дважды проиграл дортмундцам. Они находятся в не очень хорошем психологическом состоянии, хотя весьма успешно боролись с «Баварией» за Салатницу весь сезон. Но на победный финиш им не хватило сил.

Даже имея четыре очка преимущества над «Вольфсбургом» «Лейпциг» может не финишировать вторым в случае поражения в личной встрече. «Вольфсбург» кстати тоже совсем недавно уступил дортмундцам (0:2). «Лейпциг» устроит и ничья в матче с «волками», чтобы за тур до окончания чемпионата обеспечить себе «серебро». А «Вольфсбург» в случае поражения от «быков» может с третьего места опуститься даже на пятое. Поэтому борьба между «Лейпцигом», «Вольфсбургом», «Боруссией» Дортмунд и «Айнтрахтом» предстоит очень интересная.

«Лейпциг» и «Вольфсбург» одинаково забили – по 57 мячей. В каждом матче команды создают очень много моментов. Хочу обратить внимание на то, что Нагельсманн, несмотря на свою молодость, имеет очень сильный характер. Он максимально мобилизует команду, чтобы перед своим переездом в Мюнхен помочь «Лейпцигу» финишировать на почетном для себя втором месте. Это дело чести для Нагельсманна. Поэтому предполагаю, что «быки» сыграют немного прагматичнее обычного, а не романтично. Я не исключаю ничейного результата», - сказал Грозный.

Матч «Лейпциг» – «Вольфсбург» состоится 16-го мая. Начало встречи в 21:30.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности