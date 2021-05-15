Лейпциг – Вольфсбург. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 33-го тура Бундеслиги Германии «Лейпциг» – «Вольфсбург».

«Осталось два тура до завершения этого сезона Бундеслиги. И что мы имеем? «Бавария» - чемпион, «Боруссия» Дортмунд – обладатель Кубка Германии, Флик принимает сборную Германии. А на его место в «Баварию» приходит Нагельсманн. Розе переходит из менхенгладбахской «Боруссии» в дортмундскую. Кстати говоря, с молодым Терзичем дортмундцы выиграли шесть матчей кряду. При этом «Боруссия» с Терзичем дважды обыграла амбициозный «Лейпциг» Нагельсманна – в Бундеслиге и в финале Кубка.

«Лейпциг» после информации о переходе их рулевого в «Баварию» очень расстроился и дважды проиграл дортмундцам. Они находятся в не очень хорошем психологическом состоянии, хотя весьма успешно боролись с «Баварией» за Салатницу весь сезон. Но на победный финиш им не хватило сил.

Даже имея четыре очка преимущества над «Вольфсбургом» «Лейпциг» может не финишировать вторым в случае поражения в личной встрече. «Вольфсбург» кстати тоже совсем недавно уступил дортмундцам (0:2). «Лейпциг» устроит и ничья в матче с «волками», чтобы за тур до окончания чемпионата обеспечить себе «серебро». А «Вольфсбург» в случае поражения от «быков» может с третьего места опуститься даже на пятое. Поэтому борьба между «Лейпцигом», «Вольфсбургом», «Боруссией» Дортмунд и «Айнтрахтом» предстоит очень интересная.

«Лейпциг» и «Вольфсбург» одинаково забили – по 57 мячей. В каждом матче команды создают очень много моментов. Хочу обратить внимание на то, что Нагельсманн, несмотря на свою молодость, имеет очень сильный характер. Он максимально мобилизует команду, чтобы перед своим переездом в Мюнхен помочь «Лейпцигу» финишировать на почетном для себя втором месте. Это дело чести для Нагельсманна. Поэтому предполагаю, что «быки» сыграют немного прагматичнее обычного, а не романтично. Я не исключаю ничейного результата», - сказал Грозный.

Матч «Лейпциг» – «Вольфсбург» состоится 16-го мая. Начало встречи в 21:30.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.