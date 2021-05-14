А Свитолина выйдет? Определились три полуфиналистки на турнире в Риме

Матч с участием Элины перенесен на субботу, первая ракетка мира снялась из-за травмы

  • 14.05.2021 23:10
  • 1177 просмотров
  • 2 комментария
А Свитолина выйдет? Определились три полуфиналистки на турнире в Риме
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

В пятницу на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме состоялись три матчи 1/4 финала.
 
Первую пару полуфиналисток составили Петра Мартич и Каролина Плишкова, которые обыграли Джессику Пегулу и Алену Остапенко соответственно.

В третьей встрече, которая прерывалась из-за дождя, Эшли Барти приняла решения сняться по ходу второго сета из-за травмы правой руки. Далее идет 17-летняя американка Кори Гауфф, которая ожидает победительницу пары Элина Свитолина – Ига Свёнтек. Данный матч из-за непогоды перенесли на субботу.

Рим. 1/4 финала

Верхняя часть сетки
 
 Кори Гауфф –  Эшли Барти [1] – 4:6, 1:2 (отказ)
 Ига Свёнтек [15] –  Элина Свитолина [5] – матч перенесен на субботу
 
Нижняя часть сетки
 
 Каролина Плишкова [9] –  Алена Остапенко – 4:6, 7:5, 7:6(1)
 Петра Мартич Джессика Пегула – 7:5, 6:4

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 14.05.2021 23:37
    -1
    Василий Будник, 14.05.2021 23:13
    Этот перенос- как подножка
    все нормально, не боись.. тут баш-на-баш получается.. да, будет 2 игры в день, со Святек и Гауфф.. но зато, в нашей сетке, сошел с поезда мужичек, а в другой сетке, сошел с дистанции Ушастик.. так что в финале, с той стороны, будет Мартич или Дровосек, а это для Элины, как два пальца думаю..
    Ссылка
    Василий Будник
    online
      Василий Будник, 14.05.2021 23:13
    -1
    Этот перенос- как подножка
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности