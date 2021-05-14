Перестрелка в Манчестере. Ливерпуль оказался сильней МЮ на Олд Траффорд

В случае победы «МЮ» гарантировал бы себе второе место в АПЛ, а «Ливерпуль» хранил шансы на Лигу чемпионов 2021/22.
Мотивация оказалась сильнее у гостей - несмотря на то, что «красные дьяволы» первыми забили усилиями Фернандеша, до перерыва «Ливерпуль» отличился дважды.
В каждом из таймов «Ливерпуль» победил 2:1, а итоговый свисток Энтони Тейлора зафиксировал общий счет 2:4 в пользу гостей.
Английская Премьер-лига. 34 тур.
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» - 2:4.
Фернандеш, 10, Рэшфорд, 68 - Жота, 34, Фирмино, 45+3 мин, 47, Салах, 90.
Байи, 48, Мактоминей, 79, Кавани, 85.
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Ван-Биссака, Байи (Матич, 86), Линделеф, Шоу, Мактоминей, Фред (Гринвуд, 63), Рэшфорд, Фернандеш, Погба, Кавани.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Р. Уильямс, Робертсон, Вейналдум (Джонс, 74), Фабиньо, Алькантара, Салах (Н. Уильямс, 90+2), Фирмино, Жота (Мане, 74).
Арбитр: Энтони Тейлор.
Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.