Перестрелка в Манчестере. Ливерпуль оказался сильней МЮ на Олд Траффорд

В случае победы «МЮ» гарантировал бы себе второе место в АПЛ, а «Ливерпуль» хранил шансы на Лигу чемпионов 2021/22.

Мотивация оказалась сильнее у гостей - несмотря на то, что «красные дьяволы» первыми забили усилиями Фернандеша, до перерыва «Ливерпуль» отличился дважды.

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В каждом из таймов «Ливерпуль» победил 2:1, а итоговый свисток Энтони Тейлора зафиксировал общий счет 2:4 в пользу гостей.

Английская Премьер-лига. 34 тур.

«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» - 2:4.

Фернандеш, 10, Рэшфорд, 68 - Жота, 34, Фирмино, 45+3 мин, 47, Салах, 90.

Байи, 48, Мактоминей, 79, Кавани, 85.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Ван-Биссака, Байи (Матич, 86), Линделеф, Шоу, Мактоминей, Фред (Гринвуд, 63), Рэшфорд, Фернандеш, Погба, Кавани.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Р. Уильямс, Робертсон, Вейналдум (Джонс, 74), Фабиньо, Алькантара, Салах (Н. Уильямс, 90+2), Фирмино, Жота (Мане, 74).

Арбитр: Энтони Тейлор.

Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛИВЕРПУЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА