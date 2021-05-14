34-й тур
Ман Юнайтед
2 : 4
Ливерпуль
13.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Перестрелка в Манчестере. Ливерпуль оказался сильней МЮ на Олд Траффорд

Подопечные Клоппа все еще надеются на попадание в Лигу чемпионов

  • 14.05.2021 00:11
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  • 1 комментарий
Перестрелка в Манчестере. Ливерпуль оказался сильней МЮ на Олд Траффорд
© Getty Images/Global Images Ukraine

В случае победы «МЮ» гарантировал бы себе второе место в АПЛ, а «Ливерпуль» хранил шансы на Лигу чемпионов 2021/22.

Мотивация оказалась сильнее у гостей - несмотря на то, что «красные дьяволы» первыми забили усилиями Фернандеша, до перерыва «Ливерпуль» отличился дважды.

Getty Images/Global Images Ukraine

В каждом из таймов «Ливерпуль» победил 2:1, а итоговый свисток Энтони Тейлора зафиксировал общий счет 2:4 в пользу гостей.

Английская Премьер-лига. 34 тур.

«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» - 2:4.

 Фернандеш, 10, Рэшфорд, 68 - Жота, 34, Фирмино, 45+3 мин, 47, Салах, 90.

Байи, 48, Мактоминей, 79, Кавани, 85.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Ван-Биссака, Байи (Матич, 86), Линделеф, Шоу, Мактоминей, Фред (Гринвуд, 63), Рэшфорд, Фернандеш, Погба, Кавани.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Р. Уильямс, Робертсон, Вейналдум (Джонс, 74), Фабиньо, Алькантара, Салах (Н. Уильямс, 90+2), Фирмино, Жота (Мане, 74).

Арбитр: Энтони Тейлор.

Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛИВЕРПУЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 14.05.2021 00:14
    0
    Какой же Хендерсон нулевой. С такой "стеной" за спиной защитники будут ошибаться... Не может мяч ни выбить, ни ввести в игру. Ну и Фред - хаха. Сколько он сегодня напривозил. Такой дисбаланс в мю (как и в ливере). Как будто половину команды взяли из команды ЛЧ, а другую половину из как его... Агробизнеса.
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 14.05.2021 00:14
    0
    Какой же Хендерсон нулевой. С такой "стеной" за спиной защитники будут ошибаться... Не может мяч ни выбить, ни ввести в игру. Ну и Фред - хаха. Сколько он сегодня напривозил. Такой дисбаланс в мю (как и в ливере). Как будто половину команды взяли из команды ЛЧ, а другую половину из как его... Агробизнеса.
    Ссылка
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