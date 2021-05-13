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14.05.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Ньюкасл - Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Обе команды уже решили свои задачи

  • 13.05.2021 23:45
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Ньюкасл - Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам прошлого тура «Манчестер Сити» оформил чемпионский титул АПЛ и последние три тура команду мало интересуют. Сезон действительно начинался для «Сити» достаточно тяжело, и минувшей осенью было сложно поверить, что команда уверенно выиграет чемпионат Англии за несколько туров до конца.

Теперь перед «Манчестер Сити» стоит задача подготовиться к финалу Лиги чемпионов, однако он пройдет только через две недели, поэтому оставшиеся встречи чемпионата Англии команда вряд ли проведет совсем уж резервным составом. Хотя под ротацию наверняка попадут и Кевин Де Брюйне, и другие ключевые футболисты, которым еще ехать на Евро. Вероятно, в 1-2 матчах на поле выйдет и Александр Зинченко.

Что касается «Ньюкасла», то мотивации у команды почти нет. «Сороки» в прошлом туре гарантировали себе место в АПЛ и могут расслабиться. Правда, еще есть шанс подняться поближе к середине таблицы и получить больше призовых по итогам сезона.

У манчестерской команды матч может пропустить Де Брюйне, который не играл в прошлом туре из-за проблем с физической готовностью. «Ньюкасл» не сможет рассчитывать на основного форварда Каллума Уилсона.

Несмотря на отсутствие мотивации, команда Гвардиолы точно хочет вернуться на победный путь после поражения от «Челси» в прошлом поединке.

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14 мая, пятница

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»
Ньюкасл. Начало в 22:00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
Прогноз Sport.ua — 0:3
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Источник — Sport.ua

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