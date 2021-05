ВИДЕО. Халеп получила серьезную травму на турнире в Мадриде

Действующая чемпионка грунтового турнира WTA в Риме Симона Халеп не сможет защитить свой титул. Она снялась с матча второго круга против Анжелик Кербер при счете 6:1, 3:3 в свою пользу.

У Халеп внезапно началась резкая боль в икроножной мышце левой ноги. До скамейки она дошла лишь с помощью физио, покинуть корт самостоятельно также не смогла:

Halep stopped after this movement. She was in severe pain and retired immediately. #IBI21 pic.twitter.com/9zJmEdP1g0

This is so tough to watch, please get well soon 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/kzropLMiby