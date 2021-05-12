Лейпциг - Боруссия Д. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на финал Кубка Германии

  • 12.05.2021 19:29
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Лейпциг - Боруссия Д. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на финальный матч Кубка Германии «Лейпциг» - «Боруссия» Дортмунд.

«Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд 8-го мая играли в рамках Бундеслиги и дортмундцы одержали важнейшую для себя победу со счетом 3:2. Кстати в первом круге дортмундцы также выиграли у «быков», но со счетом 3:1. В этом сезоне соперники показывают достаточно результативный футбол.

«Боруссия» - четырехкратный обладатель Кубка Германии. «Лейпциг» играл один раз в финале Кубка в сезоне 2018/2019 и уступил «Баварии» (0:3).

Надеюсь, что в финале Кубка Германии игра будет такой же интересной, как и в предыдущих двух этого сезона. Хочется, чтобы и в финале Кубка был такой же итог. Поэтому ставлю на победу «Боруссии» и, надеюсь, что будет также много голов», - сказал Бартулович.

Матч «Лейпциг» - «Боруссия» Дортмунд состоится 13-го мая. Начало встречи в 21:45.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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