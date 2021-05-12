АХМЕТОВ: «Желаю Суркису, чтобы следующий чемпионат Динамо проиграло»

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов высказался о борьбе с киевским «Динамо».

– Для национального чемпионата очень здорово, что у них чемпионские амбиции. Если у них серебро, они расстроены, год, два, три, пять, неважно – они расстроены, они недовольны этим. Они всегда перед собой ставят только чемпионские амбиции. Точно так же и мы. И не успел матч закончиться, а я позвонил, поздравил.

– Что вы пожелали Игорю Суркису?

– Что я могу ему пожелать? Я ему могу пожелать, чтобы следующий чемпионат они проиграли. А мы выиграли. Что я могу еще пожелать? Точно того жетак и он мне желает. Это же я шучу, конечно. Мы должны все сделать для того, чтобы… Я себе пожелал - все сделать для того, чтобы в следующем году братья меня поздравляли с чемпионством. Но за этим стоит огромный труд. Это нелегко и непросто. Мы будем бороться. От борьбы мы не откажемся. От этого труда мы не откажемся. У нас очень сильная команда, я имею в виду весь клуб. Очень профессиональный, очень эффективный, очень сильный, во главе с Сергеем Палкиным, поэтому им - огромнейшее спасибо. Уверен, у нас очень хороший, амбициозный клуб. Поэтому болельщикам переживать не нужно. И самое главное: все, что мы делаем, мы делаем для них. Потому что я считаю, что наши болельщики - самые лучшие. И тысячу извинений за такой сезон, тысячу извинений за то, что мы доставили, может быть, какие-то неприятные минуты, но без поражений не бывает побед.

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