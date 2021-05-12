АХМЕТОВ: «Желаю Суркису, чтобы следующий чемпионат Динамо проиграло»

Президент «Шахтера» рассказал о звонке президенту «бело-синих»

  • 12.05.2021 14:22
  • 1855 просмотров
  • 7 комментариев
АХМЕТОВ: «Желаю Суркису, чтобы следующий чемпионат Динамо проиграло»
© ФК Динамо. Игорь Суркис и Ринат Ахметов

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов высказался о борьбе с киевским «Динамо».

– Для национального чемпионата очень здорово, что у них чемпионские амбиции. Если у них серебро, они расстроены, год, два, три, пять, неважно – они расстроены, они недовольны этим. Они всегда перед собой ставят только чемпионские амбиции. Точно так же и мы. И не успел матч закончиться, а я позвонил, поздравил.

– Что вы пожелали Игорю Суркису?
– Что я могу ему пожелать? Я ему могу пожелать, чтобы следующий чемпионат они проиграли. А мы выиграли. Что я могу еще пожелать? Точно того жетак и он мне желает. Это же я шучу, конечно. Мы должны все сделать для того, чтобы… Я себе пожелал - все сделать для того, чтобы в следующем году братья меня поздравляли с чемпионством. Но за этим стоит огромный труд. Это нелегко и непросто. Мы будем бороться. От борьбы мы не откажемся. От этого труда мы не откажемся. У нас очень сильная команда, я имею в виду весь клуб. Очень профессиональный, очень эффективный, очень сильный, во главе с Сергеем Палкиным, поэтому им - огромнейшее спасибо. Уверен, у нас очень хороший, амбициозный клуб. Поэтому болельщикам переживать не нужно. И самое главное: все, что мы делаем, мы делаем для них. Потому что я считаю, что наши болельщики - самые лучшие. И тысячу извинений за такой сезон, тысячу извинений за то, что мы доставили, может быть, какие-то неприятные минуты, но без поражений не бывает побед.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    enjoypitor
    online
      enjoypitor, 12.05.2021 15:06
    0
    значит победит Динамо))
    Ссылка
    enjoypitor
    online
      enjoypitor, 12.05.2021 15:05
    -1
    Alexander Киев, 12.05.2021 15:01
    Славься Шахтёр, Славься Чемпион и самый титулованный клуб Украины - Шахтёр Донецк!
    самый титулованный клуб Украины?Тогда ты просто обязан подтвердить свою "мысль" и рассказать сколько титулов у шахтера,а сколько у Динамо,не будем трогать ссср,только с 1991 года.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 12.05.2021 15:01
    -1
    Славься Шахтёр, Славься Чемпион и самый титулованный клуб Украины - Шахтёр Донецк!
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 12.05.2021 14:57
    -1
    Согласен с Ахметовым, но с одной поправкой пусть Динамо проиграет в четвертьфинале ЛЧ, но возьмет чемпионат и кубок Украины.
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 12.05.2021 14:52
    0
    Дом, 12.05.2021 14:32
    Украина Наш Дом,скоро будет серьезная политсила.
    Когда будет ,тогда и увидим. А я - про сегодняшний расклад. Спорт - вне политики.)))
    Ссылка
    Дом
    online
      Дом, 12.05.2021 14:32
    -2
    A0Va, 12.05.2021 14:27
    Это они и раньше желали. Но теперь то другая фишка. Ахметов поддерживает противников ОПЗЖ из ОппоБлока, если кому то эта тема далека. Это же теперь разные силы. ОПЗЖ в Раде , а ОБ пролетел как фанера. Так что тут пожелания двойные.
    Украина Наш Дом,скоро будет серьезная политсила.
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 12.05.2021 14:27
    0
    Это они и раньше желали. Но теперь то другая фишка. Ахметов поддерживает противников ОПЗЖ из ОппоБлока, если кому то эта тема далека. Это же теперь разные силы. ОПЗЖ в Раде , а ОБ пролетел как фанера. Так что тут пожелания двойные.
    Ссылка
    enjoypitor
    online
      enjoypitor, 12.05.2021 15:06
    0
    значит победит Динамо))
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 12.05.2021 14:52
    0
    Дом, 12.05.2021 14:32
    Украина Наш Дом,скоро будет серьезная политсила.
    Когда будет ,тогда и увидим. А я - про сегодняшний расклад. Спорт - вне политики.)))
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 12.05.2021 14:27
    0
    Это они и раньше желали. Но теперь то другая фишка. Ахметов поддерживает противников ОПЗЖ из ОппоБлока, если кому то эта тема далека. Это же теперь разные силы. ОПЗЖ в Раде , а ОБ пролетел как фанера. Так что тут пожелания двойные.
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