Был мужской разговор. Почему Севидов уговаривал игроков не выходить на игру

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганик Live прокомментировал события вокруг скандального матча «Минай» – «Шахтер», начало которого из-за подозрительного движения коэффициентов был задержан на более получаса:

«Не может приходить [в клуб] человек [Севидов], который подозревается в организации договорных матчей. Я больше скажу. Севидова вообще хотели поставить главным тренером. И когда об этом узнали в УАФ, состоялся звонок в «Минай» с предупреждением, что в таком случае каждый матч «Миная» будет под пристальным вниманием Комитета этики и честной игры. И это подействовало на руководство «Миная» – они отказались от этой идеи, но тренером-консультантом он все равно остался.

Насколько мне известно, те люди, которые его привели в «Минай», организовали много договорных матчей в Украине. Я больше скажу. Эти люди также причастны к одному из клубов, который сейчас собирается выйти к УПЛ. Там очень неприятная и запутанная история.

Владелец «Миная» [Валерий Пересоляк] очень далек от футбола. Он мало разбирается в футболе. Кополовец и Кобин пытались как-то поддерживать эту историю, ведь они из Закарпатья, они организовывали весь процесс. Когда ушел Кобин, то сразу ушел Кополовец. Он не хотел участвовать в том, что было дальше. Сам президент отстранился от футбола, ведь у него и так достаточно проблем. И в это время вокруг клуба начали появляться лишние люди, которые начали формировать неприятную историю. И это закончилось таким скандалом как «Минай» – «Шахтер».

Почему Севидов уговаривал футболистов не выходить на игру? Ну, это вообще странно. Как можно не выходить на игру? Говорят, что звонил Павелко и говорил, что надо выходить на игру. Это не совсем так. Когда футболисты «Миная» узнали об этой букмекерской истории, они между собой не могли найти виновного. Они понимали, что есть 11 футболистов, и некоторые из них взяли деньги и сейчас будут сливать матч. И в раздевалке они закрылись, чтобы выяснить, кто это был. Это был мужской разговор. Насколько мне известно, руководство «Миная» просило перенести игру. Но им было сказано, что некуда переносить и никто этого делать не будет. Выйти на игру – это было решение футболистов. И правильно сделали.

Почему Севидов сказал не выходить на игру? Потому что если бы игра не состоялась, то ставки вернулись бы. Здесь комментировать нечего. Когда мы берем тренером-консультантом человека, который запятнан в таком количестве договорных матчей, то оно должно когда-то взорваться».