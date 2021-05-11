Был мужской разговор. Почему Севидов уговаривал игроков не выходить на игру

Игорь Цыганык прокомментировал события вокруг скандального матча «Миная»

  • 11.05.2021 21:20
  • 3972 просмотра
  • 5 комментариев
Был мужской разговор. Почему Севидов уговаривал игроков не выходить на игру
© ТК Футбол 1/2/3. Александр Севидов

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганик Live прокомментировал события вокруг скандального матча «Минай» – «Шахтер», начало которого из-за подозрительного движения коэффициентов был задержан на более получаса:

«Не может приходить [в клуб] человек [Севидов], который подозревается в организации договорных матчей. Я больше скажу. Севидова вообще хотели поставить главным тренером. И когда об этом узнали в УАФ, состоялся звонок в «Минай» с предупреждением, что в таком случае каждый матч «Миная» будет под пристальным вниманием Комитета этики и честной игры. И это подействовало на руководство «Миная» – они отказались от этой идеи, но тренером-консультантом он все равно остался.

Насколько мне известно, те люди, которые его привели в «Минай», организовали много договорных матчей в Украине. Я больше скажу. Эти люди также причастны к одному из клубов, который сейчас собирается выйти к УПЛ. Там очень неприятная и запутанная история.

Владелец «Миная» [Валерий Пересоляк] очень далек от футбола. Он мало разбирается в футболе. Кополовец и Кобин пытались как-то поддерживать эту историю, ведь они из Закарпатья, они организовывали весь процесс. Когда ушел Кобин, то сразу ушел Кополовец. Он не хотел участвовать в том, что было дальше. Сам президент отстранился от футбола, ведь у него и так достаточно проблем. И в это время вокруг клуба начали появляться лишние люди, которые начали формировать неприятную историю. И это закончилось таким скандалом как «Минай» – «Шахтер».

Почему Севидов уговаривал футболистов не выходить на игру? Ну, это вообще странно. Как можно не выходить на игру? Говорят, что звонил Павелко и говорил, что надо выходить на игру. Это не совсем так. Когда футболисты «Миная» узнали об этой букмекерской истории, они между собой не могли найти виновного. Они понимали, что есть 11 футболистов, и некоторые из них взяли деньги и сейчас будут сливать матч. И в раздевалке они закрылись, чтобы выяснить, кто это был. Это был мужской разговор. Насколько мне известно, руководство «Миная» просило перенести игру. Но им было сказано, что некуда переносить и никто этого делать не будет. Выйти на игру – это было решение футболистов. И правильно сделали.

Почему Севидов сказал не выходить на игру? Потому что если бы игра не состоялась, то ставки вернулись бы. Здесь комментировать нечего. Когда мы берем тренером-консультантом человека, который запятнан в таком количестве договорных матчей, то оно должно когда-то взорваться».

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Источник — Циганик LIVE

(23 голоса)

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Комментарии
    fedd1979
    online
      fedd1979, 11.05.2021 22:19
    0
    "Чому Севідов сказав не виходити на гру? Тому що якби гра не відбулася, то ставки повернулися б" Цього не осилив. А те, що воротар "Минаю" був у долі - для мене однозначно. Про інших казати не буду
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 11.05.2021 22:15
    +1
    Те кто выходят есть вопросы скорее к Металлисту 1925 там многие говорят о непонятных матчах.Также не всё просто с Агробизнесом.
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 21:49
    -2
    Доречі, Севідов і Карпати теж здавали матчі...
    Ссылка
    Sandr Evych
    online
      Sandr Evych, 11.05.2021 21:48
    0
    None, 11.05.2021 21:37
    Почему Циганык не расскажет за что, 7 лет назад, ему Севидов в лоб заехал? А теперь чуть что, так Севидов виноват. Уже надоел своим скулением.
    Ну то ти нам розкажи,освєдомльонний ти наш...
    Ссылка
    None
    online
      None, 11.05.2021 21:37
    0
    Почему Циганык не расскажет за что, 7 лет назад, ему Севидов в лоб заехал? А теперь чуть что, так Севидов виноват. Уже надоел своим скулением.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 11.05.2021 22:15
    +1
    Те кто выходят есть вопросы скорее к Металлисту 1925 там многие говорят о непонятных матчах.Также не всё просто с Агробизнесом.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 11.05.2021 22:19
    0
    "Чому Севідов сказав не виходити на гру? Тому що якби гра не відбулася, то ставки повернулися б" Цього не осилив. А те, що воротар "Минаю" був у долі - для мене однозначно. Про інших казати не буду
    Ссылка
    Sandr Evych
    online
      Sandr Evych, 11.05.2021 21:48
    0
    None, 11.05.2021 21:37
    Почему Циганык не расскажет за что, 7 лет назад, ему Севидов в лоб заехал? А теперь чуть что, так Севидов виноват. Уже надоел своим скулением.
    Ну то ти нам розкажи,освєдомльонний ти наш...
    Ссылка
    None
    online
      None, 11.05.2021 21:37
    0
    Почему Циганык не расскажет за что, 7 лет назад, ему Севидов в лоб заехал? А теперь чуть что, так Севидов виноват. Уже надоел своим скулением.
    Ссылка
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