36-й тур
Ман Юнайтед
0 : 0
Лестер
11.05.2021 20:00   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед – Лестер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 36-го тура Английской Премьер-лиги

  • 11.05.2021 14:18
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Манчестер Юнайтед – Лестер. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 11-го мая, состоится поединок 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Олд Траффорд», начало в 20:00.

Сезон АПЛ постепенно подходит к своему завершению, поэтому мы уже смело можем предсказывать судьбу отдельных команд в трех оставшихся поединках в текущем футбольном году. У подопечных Уле-Гуннара Сульшера есть прекрасная возможность забыть о том, что у них есть такой преследователь, как коллектив Брендана Роджерса, вот только для этого «Красным дьяволам» необходимо обыграть «Лестер» на своем поле. Судьба чемпионского титула совершенно не зависит от желаний «Манчестер Юнайтед», а вот итоговая вторая строчка находится исключительно в их компетенции. «Лисы», в свою очередь, должны опасаться преследователей из зоны Лиги Европы УЕФА, если сами, конечно, не желают там выступать в следующем сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Лестер».

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Источник — Sport.ua

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