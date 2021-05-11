36-й тур
Ман Юнайтед
1 : 1
Лестер
43’   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед – Лестер – 1:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 36-го тура Английской Премьер-лиги

  • 11.05.2021 19:57
  • 2031 просмотр
  • 2 комментария
Манчестер Юнайтед – Лестер – 1:1. LIVE
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига. 36-й тур.

«Манчестер Юнайтед» – «Лестер» - 1:1

 Гринвуд, 16 – Томас, 10

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Теллес, Туанзебе, Байи, Уильямс – Матич, ван де Беек – Эланга, Мата, Диалло – Гринвуд.

Запасные: Хендерсон, Линделеф, Шоу, Ван-Биссака, Погба, Фернандеш, Мактоминей, Кавани, Рашфорд.

«Лестер»: Шмайхель – Сеюнджю, Фофана, Кастань – Томас, Тилеманс, Ндиди, Олбрайтон – Перес – Варди, Ихеаначо.

Запасные: Уорд, Амарти, Перейра, Фукс, Мэддисон, Чаудхери, Менди, Прат, Масванхисе.

Арбитр: Крэйг Поусон (Ротерхэм, Англия).

Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия).

42 мин. Сеюнджю чуть не привез атаку неточной передачей по левому флангу, но вовремя вступил в отбор.

39 мин. В центре поля был отправлен Гринвуд на газон, после атаки со спины от Ндиди.

37 мин. Гринвуд ускорялся в правом фланге атаки под передачу на ход, но перед ним выскочил Сеюнджю.

35 мин. Владение мяча от гостей не заканчивается в данные минуты, но обострения нет.

32 мин. Лестеру приходится перебрасывать блок соперников у центра поля. Получается не очень.

30 мин. Точно не для Томаса был этот пас Фофана верхом в левый фланг атаки.

27 мин. МОМЕНТ! Тилеманс навешивал с правого фланга, да так, что мяч пошел под перекладину! Де Хеа не проспал!

25 мин. Мяч прилетел в руки де Хеа, после подачи с правого фланга от Кастаня почти от центра поля.

23 мин. Дриблинг Гринвуда в зоне перед чужой штрафной был остановлен Ндиди.

20 мин. Ндиди по инерции на мокром газоне вкатился в ноги Маты в центре поля.

18 мин. Ван де Беек вешал с левого фланга, но Ндиди вовремя поставил блок.

 16 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Гринвуд забил уже первым ударом! Траоре обеспечил ему передачу в правый фланг штрафной, после чего пробить в дальний низом не составило труда!

14 мин. Сильный дождь начался. Футболистам уже непросто.

12 мин. Фол против Переса со стороны Уильямса в верховой борьбе в центре поля.

 10 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Томас расстрелял дальнюю от себя девятку, замкнув подачу с правого фланга от Тилеманса!

8 мин. Де Хеа не составило труда забрать в руки отскок мяча от Варди, который замыкал подачу с правого фланга.

6 мин. Ндиди влетел в Теллеса, замыкая подачу углового с правого фланга.

5 мин. От Матича ушел мяч на угловой, после подачи с правого фланга от Олбрайтона.

3 мин. Неточный перевод от Тилеманса в левый фланг атаки.

1 мин. Наблюдаем позицонные атаки Лестера на первых минутах.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 11-го мая, состоится поединок 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Олд Траффорд», начало в 20:00.

Сезон АПЛ постепенно подходит к своему завершению, поэтому мы уже смело можем предсказывать судьбу отдельных команд в трех оставшихся поединках в текущем футбольном году. У подопечных Уле-Гуннара Сульшера есть прекрасная возможность забыть о том, что у них есть такой преследователь, как коллектив Брендана Роджерса, вот только для этого «Красным дьяволам» необходимо обыграть «Лестер» на своем поле. Судьба чемпионского титула совершенно не зависит от желаний «Манчестер Юнайтед», а вот итоговая вторая строчка находится исключительно в их компетенции. «Лисы», в свою очередь, должны опасаться преследователей из зоны Лиги Европы УЕФА, если сами, конечно, не желают там выступать в следующем сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Лестер».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ManU
    online
      ManU, 11.05.2021 20:18
    0
    Братуха Гринвуд!!!
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 11.05.2021 20:15
    0
    В своём стиле. Надо пропустить, а потом совершать подвиги.
    Де Хеа лошара - пропустил по ушам...
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 11.05.2021 20:18
    0
    Братуха Гринвуд!!!
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 11.05.2021 20:15
    0
    В своём стиле. Надо пропустить, а потом совершать подвиги.
    Де Хеа лошара - пропустил по ушам...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности