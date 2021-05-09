Мир напоследок. Олимпик спасся от поражения ПФК Львов

В отдельный временной слот в последнем туре Украинской Премьер-лиги были вынесены матчи тех команд, которые уже не могли существенным образом повлиять на вид итоговой турнирной таблицы сезона-2020/21. К их числу относились ПФК «Львов» и донецкий «Олимпик», которые имели серьезные проблемы по ходу завершившегося футбольного года, однако лишь представитель западной части страны сумел хоть как-то нормализировать обстановку во время заключительного рывка.



Приход Анатолия Бессмертного на пост главного тренера «золотых львов» не просто вселил в футболистов уверенность в своих силах в нужный момент, но и заставил команду побеждать. Шутка ли, но некогда абсолютный аутсайдер чемпионата в середине апреля начал свою выдающуюся успешную серию и лишь в предыдущем матче против петровского «Ингульца» потерпел первое поражение за шесть поединков (0:1). «Олимпику» до таких показателей было явно далеко, недаром они поменяли главного тренера непосредственно на финальный отрезок сезона.



Раскачать команды, которым особо и не нужен был этот поединок, оказалось не так уж и сложно. Гости показали уверенный прессинг на стартовых минутах, но Бенито испортил пару перспективных выпадов на чужие ворота, после чего его команда пропустила уже во время первой серьезной атаки соперников. «Львову» не составило труда в позиционной атаке дойти до полукруга у чужой штрафной, где был сбил Эрнест, после чего со штрафного на 28-й минуте Чиряк попал подкрученным ударом в перекладину, а на добивании перед пустыми воротами удачно сыграл Ренан.



Отражая удар соперника со стандарта, головой об штангу собственных ворот ударился голкипер Бетим, поэтому сразу после перерыва он был заменен на Кичака, а соперники, надо отдать им должное, не особо нагружали травмированного оппонента. Впрочем, Кичак вступил в игру, также, достаточно поздно, после появления на поле. Эрнест и Ренан у львовян были явно наиболее заметными футболистами, но ни одному из этой пары так и не удалось реализовать свои голевые моменты, приходившие с левого фланга атаки.



Дело близилось к завершению поединка, а при Романе Санжаре команда упорно не стремилась забивать голы. Азартный наставник прочувствовал ситуацию в полной мере, после чего легкими штрихами ускорил своих подопечных за счет выходов Тейшейры и главного джокера – Хамелюка, который теперь будет претендовать на звание автора наиболее быстрого гола с выхода на замену. Оставим это дело мастерам статистики, отметив, что Владислав воспользовался для своего удара передачей Бенито с левого фланга штрафной на 86-й минуте. В итоге – ничья.



ПФК «Львов» финишировал на восьмом месте, а донецкий «Олимпик» еще туром ранее лишился возможности покинуть предпоследнюю строчку турнирной таблицы.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

ПФК «Львов» – «Олимпик» - 1:1



Ренан, 28 – Хамелюк, 86

Эрнест, 79, Довгий – Альваренга, 60

ПФК «Львов»: Ильющенков – Якимец, Романчук, Махмутович, Бусько – Довгий – Эрнест (Семенив, 84), Алваро (Сабино, 89), Чиряк (Ременяк, 89), Грисьо (Шина, 67) – Ренан (Ныч, 67).

«Олимпик»: Бетим (Кичак, 46) – Альваренга, Драме, Зотько, Снурницын, Лебеденко – Завийский (Хамелюк, 85), Бабенко, Политыло – Таллес (Тейшейра, 66), Бенито.

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).



Удары (в створ): 11 (4) – 8 (4)

Угловые: 2 – 3

Оффсайды: 1 – 4.

ПФК ЛЬВОВ-ОЛИМПИК.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C