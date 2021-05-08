32-й тур
Бавария
6 : 0
Боруссия М
08.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бавария в статусе чемпиона разгромила 60руссию из Менхенгладбаха

Не расслабились в матче, который мало что решал

  • 08.05.2021 22:00
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Бавария в статусе чемпиона разгромила 60руссию из Менхенгладбаха
© ФК Бавария Мюнхен

В матче 32-го тура Бундеслиги «Бавария» уже в статусе нового чемпиона Германии разгромила «Боруссию» из Менхенгладбаха.  
 
Роберт Левандовски отличился трижды, его второй гол в этой встрече стал 200-м в чемпионате Германии в составе «Баварии». Больше за «красных» забивал лишь герд Мюллер (365).
 
Отметим, что «Бавария» в девятый раз подряд станет чемпионом своей страны, в топ-чемпионатах такое удавалось лишь «Ювентусу» (2011/12 – 2019/20). 
 
Чемпионат Германии. 32-й тур
 
«Бавария» – «Боруссия М» – 6:0
Голы: 1:0 – 2 Левандовски, 2:0 – 23 Мюллер, 3:0 – 34 Левандовски, 4:0 – 44 Коман, 5:0 – 65, пенальти Левандовски, 6:0 – 85 Сане.
 
«Бавария» – Нойер, Павар, Боатенг (Хави Мартинес, 71), Люка Эрнандес, Дэвис, Алаба (Горетцка, 60; Ньянзу, 70), Киммих, Мусиала (Гнабри, 60), Мюллер, Левандовски, Коман (Сане, 60).
«Боруссия М» – Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни (Вендт, 69), Лазаро (Вольф, 46), Хофманн (Штиндль, 69), Закария, Нойхаус, Эмболо (Херрманн, 84), Тюрам (Плеа, 46).

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Источник — Sport.ua

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