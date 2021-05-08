ВИДЕО. Роман Безус открыл счет в матче со Стандардом

Украинский легионер «Гента» Роман Безус открыл счет в матче второго тура второго этапа чемпионата Бельгии.



На восьмой минуте встречи против «Стандарда» украинец результативно замкнул прострел своего партнера.



Для Безуса это третий гол в текущем чемпионате, также на его счету два ассиста в 23 сыгранных матчах. Месяц назад он отличился дублем в матче с «Шарлеруа».