ВИДЕО. Роман Безус открыл счет в матче со Стандардом

Украинский легионер «Гента» Роман Безус открыл счет в матче второго тура второго этапа чемпионата Бельгии.
На восьмой минуте встречи против «Стандарда» украинец результативно замкнул прострел своего партнера.
Для Безуса это третий гол в текущем чемпионате, также на его счету два ассиста в 23 сыгранных матчах. Месяц назад он отличился дублем в матче с «Шарлеруа».
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Источник — Sport.ua
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