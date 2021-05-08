В субботу 8 мая в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится один из центральных матчей чемпионата Испании, в котором «Барселона» будет принимать «Атлетико» (Мадрид).

Борьба за чемпионство в испанской Примере достигла своего апогея. «Атлетико» опережает «Барселону» и мадридский «Реал» всего на два очка и на четыре «Севилью». Кстати, последние два клуба также сыграют друг с другом в этом туре, но на день позже. Так что в обоих матчах ожидается увлекательная и бескомпромиссная игра. Каждый соперник будет стремиться только к победе. И первыми выйдут на поле «Барселона» и «Атлетико».

Матч «Барселона» - «Атлетико» М начнется в 17.15 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.