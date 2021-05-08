35-й тур
Барселона
0 : 0
Атлетико Мадрид
08.05.2021 17:15   ТВ-трансляция: 

Барселона - Атлетико М. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 35-го тура чемпионата Испании

  • 08.05.2021 14:03
  • 131 просмотр
  • 0 комментариев
Барселона - Атлетико М. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу 8 мая в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится один из центральных матчей чемпионата Испании, в котором «Барселона» будет принимать «Атлетико» (Мадрид). 

Борьба за чемпионство в испанской Примере достигла своего апогея. «Атлетико» опережает «Барселону» и мадридский «Реал» всего на два очка и на четыре «Севилью». Кстати, последние два клуба также сыграют друг с другом в этом туре, но на день позже. Так что в обоих матчах ожидается увлекательная и бескомпромиссная игра. Каждый соперник будет стремиться только к победе. И первыми выйдут на поле «Барселона» и «Атлетико».   

Матч «Барселона» - «Атлетико» М начнется в 17.15 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.     

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности