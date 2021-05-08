Чемпионат Испании по футболу. Примера. 35-й тур
«Барселона» - «Атлетико» - 0:0
Сауль, 35
«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Альба, Лангле, Мингеса, Дест, Бускетс (Мориба, 32), Де Йонг, Педри, Гризманн, Месси.
Запасные: Тенас, Нето, Дембеле, Араухо, Серхи, Пьянич, Фирпо, Брейтуэйт, Мориба, Пуч, Тринкау, Юмтити.
«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Фелипе, Савич, Триппье, Льоренте, Коке, Лемар (Сауль, 13), Карраско, Суарес, Корреа.
Запасные: Грбич, Хименес, Лоди, Врсалько, Кондогбия, Торрейра, Сауль, Эррера, Витоло, Жоау Феликс, Дембеле.
Арбитр: Матеу Лаос, Валенсия
Стадион: «Камп Ноу»
45 мин. + 4 минуты.
43 мин. Льоренте промчался правым флангом, но его прострел прервал защитник.
40 мин. Ай да Месси! Обошел аргентинец четырех соперников и пробил - Облак перевел мяч на угловой!
36 мин. Атлетико мог забивать. После удара Корраско немецкий страж ворот спас, а после и снял круглого с головы Суареса.
35 мин. Сауль придержал Месси.
35 мин. Суарес пробил в ближний угол - Тер Штеген на месте.
32 мин. Бускетс после верховой борьбы с Савичем не смог продолжить матч. Мориба его сменил.
29 мин. Первый удар в створт ворот Облака, Гризманн пробил в руки словенцу.
25 мин. Плетут кружева блаугранас, Атлетико держит оборону.
22 мин. Надежны матрасники в обороне. Барса пока что мало что может у их ворот.
19 мин. Лангле спасает свои ворота после удара Корреа.
16 мин. Барса полностью перехватила инициативу. Сине-гранатовые на половине поля соперника.
13 мин. Лемар лежит на газоне. Не сможет француз продолжить матч. Сауль вместо него.
9 мин. Суарес со штрафного пробил в руки Тер Штегена.
6 мин. Теперь уже Барса контролирует ход встречи.
3 мин. Атлетико с мячом. Первый удар по воротам от Лемара - во вратаря.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В субботу 8 мая в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится один из центральных матчей чемпионата Испании, в котором «Барселона» будет принимать «Атлетико» (Мадрид).
Борьба за чемпионство в испанской Примере достигла своего апогея. «Атлетико» опережает «Барселону» и мадридский «Реал» всего на два очка и на четыре «Севилью». Кстати, последние два клуба также сыграют друг с другом в этом туре, но на день позже. Так что в обоих матчах ожидается увлекательная и бескомпромиссная игра. Каждый соперник будет стремиться только к победе. И первыми выйдут на поле «Барселона» и «Атлетико».
Матч «Барселона» - «Атлетико» М начнется в 17.15 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.
Максим Щербаков, Sport.ua
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