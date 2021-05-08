35-й тур
Барселона
0 : 0
Атлетико Мадрид
45’   ТВ-трансляция: 

Барселона - Атлетико - 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 35-го тура чемпионата Испании

  • 08.05.2021 17:15
  • 2462 просмотра
  • 4 комментария
Барселона - Атлетико - 0:0. LIVE
© Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Испании по футболу. Примера. 35-й тур

«Барселона» - «Атлетико» - 0:0

 Сауль, 35

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Альба, Лангле, Мингеса, Дест, Бускетс (Мориба, 32), Де Йонг, Педри, Гризманн, Месси.

Запасные: Тенас, Нето, Дембеле, Араухо, Серхи, Пьянич, Фирпо, Брейтуэйт, Мориба, Пуч, Тринкау, Юмтити.

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Фелипе, Савич, Триппье, Льоренте, Коке, Лемар (Сауль, 13), Карраско, Суарес, Корреа.

Запасные: Грбич, Хименес, Лоди, Врсалько, Кондогбия, Торрейра, Сауль, Эррера, Витоло, Жоау Феликс, Дембеле.

Арбитр: Матеу Лаос, Валенсия

Стадион: «Камп Ноу»

 

45 мин. + 4 минуты.

43 мин. Льоренте промчался правым флангом, но его прострел прервал защитник. 

40 мин. Ай да Месси! Обошел аргентинец четырех соперников и пробил - Облак перевел мяч на угловой!

36 мин. Атлетико мог забивать. После удара Корраско немецкий страж ворот спас, а после и снял круглого с головы Суареса. 

Getty Images/Global Images Ukraine

 35 мин. Сауль придержал Месси.

35 мин. Суарес пробил в ближний угол - Тер Штеген на месте. 

 32 мин. Бускетс после верховой борьбы с Савичем не смог продолжить матч. Мориба его сменил. 

29 мин. Первый удар в створт ворот Облака, Гризманн пробил в руки словенцу. 

25 мин. Плетут кружева блаугранас, Атлетико держит оборону. 

22 мин. Надежны матрасники в обороне. Барса пока что мало что может у их ворот.

19 мин. Лангле спасает свои ворота после удара Корреа. 

16 мин. Барса полностью перехватила инициативу. Сине-гранатовые на половине поля соперника. 

 13 мин. Лемар лежит на газоне. Не сможет француз продолжить матч. Сауль вместо него. 

9 мин. Суарес со штрафного пробил в руки Тер Штегена.

6 мин. Теперь уже Барса контролирует ход встречи. 

3 мин. Атлетико с мячом. Первый удар по воротам от Лемара - во вратаря.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу 8 мая в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится один из центральных матчей чемпионата Испании, в котором «Барселона» будет принимать «Атлетико» (Мадрид). 

Борьба за чемпионство в испанской Примере достигла своего апогея. «Атлетико» опережает «Барселону» и мадридский «Реал» всего на два очка и на четыре «Севилью». Кстати, последние два клуба также сыграют друг с другом в этом туре, но на день позже. Так что в обоих матчах ожидается увлекательная и бескомпромиссная игра. Каждый соперник будет стремиться только к победе. И первыми выйдут на поле «Барселона» и «Атлетико».   

Матч «Барселона» - «Атлетико» М начнется в 17.15 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.     

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Максим Щербаков, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    сергей богданов
      сергей богданов, 08.05.2021 17:54
    0
    Барселона Кумана днище!
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
      Володимир Ляшенко, 08.05.2021 17:28
    +2
    Що за рахунок 0:2 ??? Слухаю матч по RNE - поки що 0:0. Ваш сайт зламали чи що?
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    online
      Сергей Чёрный, 08.05.2021 17:23
    0
    Атлетико Мадрид меня всегда бодрид
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 08.05.2021 16:28
    -1
    Барселона! Вперед к победе!
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 08.05.2021 17:28
    +2
    Що за рахунок 0:2 ??? Слухаю матч по RNE - поки що 0:0. Ваш сайт зламали чи що?
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 08.05.2021 17:54
    0
    Барселона Кумана днище!
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    online
      Сергей Чёрный, 08.05.2021 17:23
    0
    Атлетико Мадрид меня всегда бодрид
    Ссылка
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