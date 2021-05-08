В воскресенье, 9 мая, состоится встреча 26 тура чемпионата Украины, в которой «Минай» принимает полтавскую «Ворсклу». Матч пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало в 14:00 по киевскому времени.

Для закарпатской команды поединок станет последним в элите украинского футбола в этом сезоне (а может, и в истории). «Минай» покидает УПЛ, и даже победа ему не поможет подняться с последней строчки турнирной таблицы. А вот «Ворскле» победа нужна как воздух: в случае выигрыша и благоприятного исхода в параллельной встрече «Мариуполь» - «Десна» полтавчане будут претендовать на еврокубковое место. Так что болельщики вправе ожидать атакующий футбол как минимум со стороны гостей.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Ворскла».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА