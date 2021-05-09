26-й тур
Минай
1 : 2
Ворскла
перерыв   ТВ-трансляция: 

Минай – Ворскла – 1:2. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка украинской Премьер-лиги

  • 09.05.2021 14:00
  • 3174 просмотра
  • 7 комментариев
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Минай – Ворскла – 1:2. LIVE

Украинская Премьер-лига. 35 тур.

«Минай» – «Ворскла» - 1:2

 Хахлёв (7, с пенальти) - Кане (14), Кулач (41, с пенальти).

 Малепе (11), Багайоко (19), Хахлёв (36), Матич (40).

«Минай»: Попович, Пыняшко, Сакив, Багайоко, Ткачук, Ахмедзаде, Лопырёнок, Хахлёв, Кныш, Малепе, Матич.
Запасные: Таран, Бойко, Скыбинский, Угочукву, Милевский, Снижко, Чушенко.

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Сапай, Кане, Ребенок (Кравчук, 34), Пуцлин, Тилль, Скляр, Степанюк, Кулач.
Запасные: Ткаченко, Пердута, Кожевников, Кравчук, Ульяницкий, Нестеренко, Крупский, Павлюк.

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

45+5 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+4 мин. Подача хозяев справа - защитник выбил мяч головой.

45+1 мин. Рефери компенсировал четыре минуты.

45 мин. Скляру оказывают помощь: пошел в неудачный подкат против Багайоко.

43 мин. Сакив подавал справа - слишком сильно, в аут на противоположном фланге.

 41 мин. ГОООООООЛ! Кулач с точки пробил в правый от себя угол - вратарь не угадал!

 40 мин. Матич получил предупреждение.

39 мин. ПЕНАЛЬТИ! Тилль пробил с ходу - мяч попал в руку Матичу!

38 мин. Угловой Миная слева - защитник выбил мяч головой. Корнер справа - вратарь поймал мяч.

 36 мин. Хахлёв в середине поля коленом въехал в грудь Тиллю.

35 мин. После подачи справа со штрафного Багайоко в касание пробил выше ворот.

 34 мин. Кравчук сменил Ребенка.

33 мин. Уххххх! Кулач с линии штрафной нанес обводящий удар - рядом с дальней штангой!

29 мин. Кане забежал в офсайд.

26 мин. Опасно! Багайоко прострелил слева, Ахмедзаде опередил Сапая - и не попал по мячу на линии вратарской!

25 мин. И снова Ахмедзаде простреливал справа - теперь мяч выбил защитник.

22 мин. Ахмедзаде опасно прострелил справа - никто не дотянулся до мяча.

 19 мин. Багайоко в середине поля врезал по ногам Кулачу.

17 мин. Игра успокоилась, команды не доходят до штрафной.

 14 мин. ГООООООООЛ! Чеснаков выдал отменный пас от центральной линии, Степанюк ворвался в штрафную, стянул на себя защитников и откатил мяч назад - набежавший Кане в касание пробил в дальний угол!

13 мин. Пыняшко оказался в положении вне игры.

11 мин. Кане подавал справа - за ворота.

 11 мин. Малепе заработал горчичник

10 мин. Степанюк навесил слева - защитник выбил мяч.

 7 мин. ГООООООООЛ! Все-таки ПЕНАЛЬТИ! Хахлёв с точки пробил точно в правый от себя угол - вратарь угадал, но не дотянулся до мяча!

5 мин. Полсе прострела слева мяч, похоже, попал в руку Кулачу в штрафной! Арбитр советуется с видеоассистентом.

4 мин. Угловой Миная слева на ближнюю штангу - мяч выбит.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в белом.

 Примерные схемы команд:

     

В воскресенье, 9 мая, состоится встреча 26 тура чемпионата Украины, в которой «Минай» принимает полтавскую «Ворсклу». Матч пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало в 14:00 по киевскому времени.

Для закарпатской команды поединок станет последним в элите украинского футбола в этом сезоне (а может, и в истории). «Минай» покидает УПЛ, и даже победа ему не поможет подняться с последней строчки турнирной таблицы. А вот «Ворскле» победа нужна как воздух: в случае выигрыша и благоприятного исхода в параллельной встрече «Мариуполь» - «Десна» полтавчане будут претендовать на еврокубковое место. Так что болельщики вправе ожидать атакующий футбол как минимум со стороны гостей.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Ворскла».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Вова Писаренко
    online
      Вова Писаренко, 09.05.2021 14:58
    +1
    Igor Avtoigor, 09.05.2021 14:50
    Только не Ворскла Десна по любому забьет
    Финальный свисток покаже кто будет в Европе...Кроме шахтера и Динамо никто не показывает на данный момент результат!!!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 09.05.2021 14:54
    0
    Или пускай уже ФК Контраьанда забивает два, только не зеленые
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 09.05.2021 14:50
    0
    090545, 09.05.2021 14:45
    Теперь Десна просто обязана забегать
    Только не Ворскла Десна по любому забьет
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 14:45
    +1
    Теперь Десна просто обязана забегать
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 14:22
    +1
    Похоже тут и будет самый бескомпромиссный матч
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 14:15
    +1
    Хахлёв - чемпион мира!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 09.05.2021 14:14
    +1
    Ого! Ворскла сдулась, ФК Контрабанда решила напоследок грюкнуть дверьми
    Ссылка
    Вова Писаренко
    online
      Вова Писаренко, 09.05.2021 14:58
    +1
    Igor Avtoigor, 09.05.2021 14:50
    Только не Ворскла Десна по любому забьет
    Финальный свисток покаже кто будет в Европе...Кроме шахтера и Динамо никто не показывает на данный момент результат!!!
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 14:45
    +1
    Теперь Десна просто обязана забегать
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 14:22
    +1
    Похоже тут и будет самый бескомпромиссный матч
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 14:15
    +1
    Хахлёв - чемпион мира!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 09.05.2021 14:14
    +1
    Ого! Ворскла сдулась, ФК Контрабанда решила напоследок грюкнуть дверьми
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 09.05.2021 14:54
    0
    Или пускай уже ФК Контраьанда забивает два, только не зеленые
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 09.05.2021 14:50
    0
    090545, 09.05.2021 14:45
    Теперь Десна просто обязана забегать
    Только не Ворскла Десна по любому забьет
    Ссылка
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