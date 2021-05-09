Украинская Премьер-лига. 35 тур.
«Минай» – «Ворскла» - 1:2
Хахлёв (7, с пенальти) - Кане (14), Кулач (41, с пенальти).
Малепе (11), Багайоко (19), Хахлёв (36), Матич (40).
«Минай»: Попович, Пыняшко, Сакив, Багайоко, Ткачук, Ахмедзаде, Лопырёнок, Хахлёв, Кныш, Малепе, Матич.
Запасные: Таран, Бойко, Скыбинский, Угочукву, Милевский, Снижко, Чушенко.
«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Сапай, Кане, Ребенок (Кравчук, 34), Пуцлин, Тилль, Скляр, Степанюк, Кулач.
Запасные: Ткаченко, Пердута, Кожевников, Кравчук, Ульяницкий, Нестеренко, Крупский, Павлюк.
Стадион: «Авангард» (Ужгород).
Арбитр: Виталий Романов (Днепр).
45+5 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+4 мин. Подача хозяев справа - защитник выбил мяч головой.
45+1 мин. Рефери компенсировал четыре минуты.
45 мин. Скляру оказывают помощь: пошел в неудачный подкат против Багайоко.
43 мин. Сакив подавал справа - слишком сильно, в аут на противоположном фланге.
41 мин. ГОООООООЛ! Кулач с точки пробил в правый от себя угол - вратарь не угадал!
40 мин. Матич получил предупреждение.
39 мин. ПЕНАЛЬТИ! Тилль пробил с ходу - мяч попал в руку Матичу!
38 мин. Угловой Миная слева - защитник выбил мяч головой. Корнер справа - вратарь поймал мяч.
36 мин. Хахлёв в середине поля коленом въехал в грудь Тиллю.
35 мин. После подачи справа со штрафного Багайоко в касание пробил выше ворот.
34 мин. Кравчук сменил Ребенка.
33 мин. Уххххх! Кулач с линии штрафной нанес обводящий удар - рядом с дальней штангой!
29 мин. Кане забежал в офсайд.
26 мин. Опасно! Багайоко прострелил слева, Ахмедзаде опередил Сапая - и не попал по мячу на линии вратарской!
25 мин. И снова Ахмедзаде простреливал справа - теперь мяч выбил защитник.
22 мин. Ахмедзаде опасно прострелил справа - никто не дотянулся до мяча.
19 мин. Багайоко в середине поля врезал по ногам Кулачу.
17 мин. Игра успокоилась, команды не доходят до штрафной.
14 мин. ГООООООООЛ! Чеснаков выдал отменный пас от центральной линии, Степанюк ворвался в штрафную, стянул на себя защитников и откатил мяч назад - набежавший Кане в касание пробил в дальний угол!
13 мин. Пыняшко оказался в положении вне игры.
11 мин. Кане подавал справа - за ворота.
11 мин. Малепе заработал горчичник
10 мин. Степанюк навесил слева - защитник выбил мяч.
7 мин. ГООООООООЛ! Все-таки ПЕНАЛЬТИ! Хахлёв с точки пробил точно в правый от себя угол - вратарь угадал, но не дотянулся до мяча!
5 мин. Полсе прострела слева мяч, похоже, попал в руку Кулачу в штрафной! Арбитр советуется с видеоассистентом.
4 мин. Угловой Миная слева на ближнюю штангу - мяч выбит.
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в белом.
Примерные схемы команд:
В воскресенье, 9 мая, состоится встреча 26 тура чемпионата Украины, в которой «Минай» принимает полтавскую «Ворсклу». Матч пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало в 14:00 по киевскому времени.
Для закарпатской команды поединок станет последним в элите украинского футбола в этом сезоне (а может, и в истории). «Минай» покидает УПЛ, и даже победа ему не поможет подняться с последней строчки турнирной таблицы. А вот «Ворскле» победа нужна как воздух: в случае выигрыша и благоприятного исхода в параллельной встрече «Мариуполь» - «Десна» полтавчане будут претендовать на еврокубковое место. Так что болельщики вправе ожидать атакующий футбол как минимум со стороны гостей.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Ворскла».
Клим Лавренюк, Sport.ua
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