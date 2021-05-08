26-й тур
Заря
0 : 0
Александрия
09.05.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Заря - Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 26 тура Украинской Премьер-лиги

  • 08.05.2021 10:56
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Заря - Александрия. Текстовая трансляция матча
© ФК Заря

В воскресенье, 9 мая, состоится поединок 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и «Александрия». Матч пройдет в Запорожье  на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 14:00.

Не так давно команды играли в полуфинале Кубка Украины. Ставки были высоки у обеих команд, но особенно для «Александрии», поскольку шансы попасть в еврокубки для команды Шарана через чемпионат тогда были невелики. Неоднократно подчеркивалось, что выход в финал национального кубка - приоритетная задача на конец сезона. И «полиграфы» его благополучно провалили - после серии послематчевых пенальти финалистом стала «Заря», а об отставке Шарана появляется все больше и больше разговоров. Команда Скрипника, в свою очередь, выполнила задачу-минимум на сезон, завоевав бронзовые медали, а также еще есть шансы и на выигрыш Кубка Украины. Поэтому этот матч можно считать для «Зари» генеральной репетицией перед финалом, а для «Александрии» - тренировкой с повышенной ответственностью и попыткой хоть как-то отомстить луганчанам за предыдущую неудачу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» - «Александрия».

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Источник — Sport.ua

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