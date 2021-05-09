Украинская Премьер-лига. 26 тур.

«Заря» - «Александрия» - 1:0.

Гладкий, 63.

Руфати, 33 - Ковалец, 27, Гречишкин, 45, Мельник, 50.

Нереализованные пенальти: Гречишкин, 41 (вратарь)

«Заря»: Василь, Гринь, Руфати, Цвек, Цыганикс, Казаков, Назарина, Лунев (Нагнойный, 70), Шахаб, Аллахьяр, Гладкий (Алефиренко, 79).

Запас: Шевченко, Фаворов, Дудник, Алефиренко, Кабаев, Нагнойный, Хомченовский, Юрченко, Фримпонг.

«Александрия»: Панькив, Мельник, Ковалец, Третьяков (Новиков, 69), Мирошниченко, Дрышлюк, Лучкевич, Гречишкин (Мустафаев, 69), Вантух, Бондаренко, Устименко (Ситало, 59).

Запас: Билык, Бондаренко, Бабогло, Стецьков, Глоба, Мустафаев, Ситало, Новиков.

Арбитр: Александр Соловьян (Киев).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье)

70 мин. Нагнойный и Алефиренко выходят вместо Лунева и Гладкого.

69 мин. Новиков и Мустафаев меняют Гречишкина и Третьякова.

68 мин. Шахаб в оффсайде.

67 мин. Олександрия пробует сразу же сравнять счет, но безуспешно.

63 мин. ГООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Все забили Гладкого на линии вратарской - Александр без сопротивления головой замкнул навес слева Цыганикса!

61 мин. Казаков блокирует проход Третьякова в центре.

59 мин. Ситало меняет Устименко.

58 мин. Третьяков не успел к мячу. А могла бить опасная контратака.

56 мин. Теперь уже Бондаренко фолит на Луневе - тот на газоне.

54 мин. Гладкий едва не подкараулил небрежную перепасовку гостей.

53 мин. Цвек случайно попал по ногам Бондаренко, которому очень больно. Врачи на поле.

52 мин. Третьяков заработал угловой.

50 мин. Мельник задержался в атаке и сфолил против Василя.

48 мин. Третьяков жестко сфолил против Цыганикса.

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

45+1 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Одна минута компенсирована.

45 мин. Гречишкин сзади в подкате влетел в Гладкого.

41 мин. ВАСИЛЬ!!!!! Гречишкин бьет на силу в левую девятку, но кипер зари угадал и отбил очень сложный удар!

40 мин. Пенальти! Гринь сзади сбил Вантуха!

38 мин. Успокоилась игра, темп очень невысокий.

36 мин. Опасно! Гриь навесил на Гладкого, тот принял мяч и... не сумел пробить, далеко отпустив мяч!

33 мин. Руфати не успел за Устименко и вынужден фолить.

32 мин. Василь ошибается на выходе после углового, но соперники прощают!

31 мин. Вантух поскользнулся, находясь в ударной позиции!

30 мин. Момент! Назарина бьет метров с 30 - Панькив тянет!

27 мин. Ковалец сзади вьехал в ногу Руфати.

24 мин. Штрафной удар у боковой линии штрафной площадки для Александрии закончился ничем.

23 мин. Лунев в оффсайде.

21 мин. Опасно! Ковалец плотно приложился по центру с линии штрафной - чуть выше!

19 мин. Шахаб на газоне - столкнулся в борьбе с Панькивым.

17 мин. Мирошниченко бьет по ногам Назарину - штрафной почти у угловой отметки.

16 мин. Опасно! Аллахьяр пробовал замкнуть навес справа ногой, но не достал и не смог нормально ударить!

15 мин. Гладкий бьет левой ногой - очень неточно, хотя мог отдавать Аллахьяру.

13 мин. Устименко оказался перед Василем, но забежал в угол и потерял мяч

12 мин. Панькив выходит и забирает навес Цыганикса!

11 мин. Александрия контролирует мяч.

9 мин. Назарина бьет с опасного штрафного - в стенку!

7 мин. Третьяков не сумел толком попасть по мячу, находясь перед воротами в одиночестве!

6 мин. Лучкевич не успевает на пас вразрез!

5 мин. Гринь фолит на Вантухе. Штрафной. После навеса Василь забрал.

3 мин. Опасно! Вантух бьет метров с 20 низом - не попал у ворота!

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 9 мая, состоится поединок 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и «Александрия». Матч пройдет в Запорожье на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 14:00.

Не так давно команды играли в полуфинале Кубка Украины. Ставки были высоки у обеих команд, но особенно для «Александрии», поскольку шансы попасть в еврокубки для команды Шарана через чемпионат тогда были невелики. Неоднократно подчеркивалось, что выход в финал национального кубка - приоритетная задача на конец сезона. И «полиграфы» его благополучно провалили - после серии послематчевых пенальти финалистом стала «Заря», а об отставке Шарана появляется все больше и больше разговоров. Команда Скрипника, в свою очередь, выполнила задачу-минимум на сезон, завоевав бронзовые медали, а также еще есть шансы и на выигрыш Кубка Украины. Поэтому этот матч можно считать для «Зари» генеральной репетицией перед финалом, а для «Александрии» - тренировкой с повышенной ответственностью и попыткой хоть как-то отомстить луганчанам за предыдущую неудачу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» - «Александрия».