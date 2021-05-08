32-й тур
Бавария
0 : 0
Боруссия М
08.05.2021 19:30

Бавария – Боруссия Менхенгладбах. Прогноз и анонс на матч чемпионата Герман

Мюнхенцы могут оформить чемпионство

  • 08.05.2021 01:05
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Бавария – Боруссия Менхенгладбах. Прогноз и анонс на матч чемпионата Герман
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 8 мая, в Мюнхене на поле стадиона «Альянц Арена» состоится матч 32 тура чемпионата Германии, в котором «Бавария» примет «Боруссию» из Менхенгладбаха.

«Бавария»

Команда Ханса-Дитера Флика находится на расстоянии одного шага до очередного чемпионского триумфа. После 31 проведенного матча у нее в активе 71 очко. Это на семь пунктов больше, чем у «РБ Лейпциг», занимающего вторую позицию. В принципе, «Бавария» может досрочно стать чемпионом Германии еще до выхода на предстоящую игру. «Салатницу» ей принесет поражение «быков» на поле дортмундской «Боруссии», в матче который начнется тремя часами ранее. Впрочем, подопечным Флика необходимо все же рассчитывать в первую очередь на собственные силы.

По достижениям в родных стенах баварцы также лидеры текущего сезона в Бундеслиге. В 15 домашних играх они набрали 37 очков, добившись 11 побед при 4 поражениях. В пяти последних матчах на родной «Альянц Арене» команда взяла 4 победы и один раз сыграла вничью (10 апреля 1:1 с «Унионом Берлин»).

 В своем предыдущем матче в чемпионате Германии баварцы проиграли 1:2 на выезде «Майнцу». Это поражение прервало серию команды из восьми игр в Бундеслиге без поражений (7 побед, 1 ничья).

«Боруссия» Менхенгладбах

Коллектив Марко Розе в турнирной таблице немецкого чемпионата располагается на 7 позиции. В его активе 46 очков после 31 поединка (12 побед, 10 ничьих, 9 поражений). В пяти крайних встречах «черно-бело-зеленые» добились трех побед при одной ничьей и одном поражении.

По показателям в выездных матчах сезона «Боруссия» нынче также девятая в лиге. В 15 поединках вне «Боруссия-Парк» она набрала 18 очков, имея в активе 4 победы и 6 ничьих, а в пассиве – 5 поражений. В пяти последних гостевых встречах «жеребята» потерпели три поражения, один раз выиграли и один раз довольствовались ничьей.

История встреч

Команды провели между собой в чемпионате Германии 59 матчей. На счету у «Баварии» 26 побед, гладбахцы выиграли 14 поединков. В 19 встречах команды разошлись миром.

Поединок первого круга текущего сезона, состоявшийся в Менхенгладбахе 8 января этого года, завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Ориентировочные составы:

«Бавария»: Нойер, Дэвис, Алаба, Боатенг, Павар, Горецка, Киммих, Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски.

«Боруссия» М: Зоммер, Бенсебаини, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Закария, Нойхаус, Тюрам, Хофманн, Лазаро, Плеа.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.35 по линии Parimatch.

8 мая, суббота

«Бавария» - «Боруссия» Менхенгладбах
Мюнхен. Стадион «Альянц Арена». Начало – в 19:30
Прямая ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 2:0

 

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Источник — Sport.ua

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