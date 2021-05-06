Рома
0 : 1
Ман Юнайтед
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Рома – Манчестер Юнайтед. Обзор голов и обзор матча (обновляется)

«Рома» принимает «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы

  • 06.05.2021 23:04
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Рома – Манчестер Юнайтед. Обзор голов и обзор матча (обновляется)
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 6 мая «Рома» в ответном матче полуфинала Лиги Европы дома принимает «Манчестер Юнайтед» после разгромного поражения 2:6 на выезде. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Составы команд:

«Рома»: Миранте – Карсдорп, Смоллинг, Ибаньес, Бруно Перес – Кристанте, Манчини – Педро, Пеллегрини, Мхитарян – Джеко

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Шоу, Магуайр, Байи, Ван-Биссака – Фред, Ван де Беек – Погба, Бруну Фернандеш, Гринвуд – Кавани

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

0:1 - Кавани, 39-я минута:

События матча
39' ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Ман Юнайтед).
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Источник — Sport.ua

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