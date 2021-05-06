Украинская Премьер-лига. 25-й тур

Рух - Олимпик - 3:0

Притула (4), Борячук (18), Климчук (26, пен.)

Бенито (35)

«Рух»: Бандура, Гагун, Билый, Стаменкович, Мысык, Мартынюк, Федорчук, Притула, Климчук, Бойчук, Борячук.

Запас: Кухарук, Мысак, Зец, Рунич, Карабин, Карасюк, Литвиненко, Варфоломеев, Кондаков

«Олимпик»: Кичак, Пасич, Драме, Векляк (Снурницын, 46), Лебеденко, Бабенко, Политыло, Завийский Тейшейра, Таллес (Альваренга, 46), Бенито

Запас: Бетим, Зотько, Романовский, Хамелюк

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Стадион: «Арена-Львов»

61 мин. Борячук пробежал с мячом по центру, пытаясь обыграть сразу несколько защитников. В итоге мяч потерял.

58 мин. Опасно! Притула прорвался левым флангом и делал прострел во вратарскую, однако никто из его партнеров к мячу не успел.

56 мин. Опасно! Тейшейра пробил низом из-за пределов штрафной площади, но Бандура видел момент удара и забрал мяч в руки.

54 мин. Как и в первом тайме игра идет без особых моментов, но голевую ситуацию можно ожидать в любую минуту.

51 мин. Бойчук упустил мяч за линию ворот и толкнул Драме. Едва не началась потасовка между игроками. Бойко ее предотвратил, но карточки не дал.

48 мин. Команды провели по одной атаке, но без ударов по воротам.

46 мин. Две замены у Олимпика. Вместо Векляка и Таллеса на поле вышли Снурницын и Альваренга.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

45+2 мин. Угловой у ворот «Руха». Последовала подача с левого угла поля, но Бандура на месте.

45 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты к основному времени первого тайма.

43 мин. Момент! Опять «Рух» сумел организовать быструю контратаку. Борячук слева пробил по воротам, Кичак мяч отбил на Климчука. Но тот оказался в офсайде.

41 мин. Игровое преимущество сейчас у «Олимпика», который старается забить хотя бы один гол перед перерывом.

39 мин. Момент! Бенито коварно пробил из-за пределов штрафной площади, однако Бандура мяч отбил.

38 мин. Угловой у ворот «Руха». Гости долго разыгрывали мяч, но, в конце концов, его потеряли.

35 мин. Предупрежден Бенито за грубый фол в центре поля против Федорчука.

32 мин. Снова команды не очень обостряют игру. Мяч вдали от ворот.

29 мин. Очень продуктивно сегодня играет «Рух». Три момента и три гола. А затем снова отдает инициативу «Олимпику».

26 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 3:0 - Гол забил Юрий Климчук! Пробил игрок хозяев поля точно в левый от себя угол ворот. Без шансов для Кичака.

23 мин. ПЕНАЛЬТИ в ворота Олимпика. Лебеденко сбил Климчука в своей штрафной площади. Бойко слушает своих помощников из VAR. После долгого совещания свое решение арбитр не меняет.

20 мин. И снова, как и после первого гола, мяч больше держится у гостей. Но их атаки не завершаются ударами по воротам.

18 мин. «Рух» атакует редко да метко! ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 2:0 - Гол забил Андрей Борячук. На этот раз голевая атака зародилась на правом фланге. Передачу выполнил Бойчук, а Борячук головой пробил точно в верхний угол ворот из центра штрафной площадки.

15 мин. По-прежнему после забитого гола игра без моментов, но много борьбы.

12 мин. После такого бурного начала игра немного успокоилась. Мяч больше находится вблизи центра поля.

9 мин. Олимпик использует оба фланга в атаке. Сперва Пасич выполнял передачу справа, а затем Лебеденко слева. Бандура играет надежно.

7 мин. Неожиданное начало матча. После пропущенного гола гости больше контролируют мяч.

4 мин. А вот и ответ «Руха»! ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 1:0 - Гол забил Остап Притула. Борячук прорвался по левому флангу и сделал передачу в центр штрафной на Притулу, который из выгодного положения не промахнулся.

1 мин. И сразу момент! Бенито выбежал один на один с Бандурой, но не смог переиграть его.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

В четверг 6 мая в матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу Премьер-Лиги во Львове встретятся «Рух» и «Олимпик».

Обе команды располагаются в нижней части турнирной таблицы. Но если «Рух» уже почти решил для себя главную задачу и практически сохранил за собой место в элитном дивизионе на следующий сезон, то «олимпийцы» перед предстоящим поединком так спокойно себя чувствовать не могли. Понятно, что запас в три очка над «Минаем», учитывая то, что тот в параллельном матче будет встречаться с «Шахтером», это неплохой гандикап. Но кто его знает, как сложится игра в Ужгороде. К тому же отставка Юрия Калитвинцева с поста главного тренера «Олимпика» вряд ли добавила футболистам позитивных эмоций. И все же очки гостям надо брать и, наверняка, они будут к этому стремиться.

Начало матча «Рух» - «Олимпик» в 19.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.