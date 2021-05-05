Стаховский стартовал с победы в парном разряде на челленджере в Праге

Украинец продолжает побеждать

  • 05.05.2021 17:05
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Стаховский стартовал с победы в парном разряде на челленджере в Праге
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский продолжит успешное выступление на  челленджере в Праге.
 
В первом круге парного разряде украинец в дуэте с австралийцем Марком Полмансом на чемпионском тай-брейке обыграл пару Денис Истомин (Узбекистан) / Андрей Василевский (Беларусь).
 
Прага. Первый круг парного разряда
Сергей Стаховский / Марк Полманс – Денис Истомин / Андрей Василевский – 6:4, 2:6, 10-7
 
В следующем раунде соперниками Стаховского и Полманса могут стать Денис Молчанов и Александр Недовесов, посеянный на соревнованиях под первым номером.

Ранее Сергей вышел во второй раунде в одиночном разряде, стартовав в квалификации.

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Источник — Sport.ua

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