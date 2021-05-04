Манчестер Сити – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

4 мая в 22:00 в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «ПСЖ».

Первый матч в Париже завершился выездной победой «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Команда Пепа Гвардиолы сделала весомую заявку на первый в своей истории выход в финал престижнейшего еврокубка. Причем переломить ход поединка помог украинец Александр Зинченко, который уже спустя 3 минуты после выхода на замену отдал ассист на Кевина Де Брюйне.

В прямом эфире поединок можно посмотреть на телеканале «Футбол 1» и сервисе MEGOGO.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе хозяев поля.

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала ЛЧ: «Манчестер Сити» – «ПСЖ» (обновляется).