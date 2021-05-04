В среду 5 мая в матче 25-го тура украинской Премьер-Лиги по футболу «Александрия» у себя дома будет принимать «Колос».

Эта игра будет очень важной, прежде всего, для гостей, которые продолжают вести борьбу за 4 итоговое место и за право участвовать в еврокубках на следующий сезон. Причем ситуация в турнирной таблице явно в пользу «Колоса», который опережает своих главных конкурентов «Десну» и «Ворсклу» на одно очко. Так что победа в Александрии еще на шаг приблизит его к заветно цели. Что касается подопечных Владимира Шарана, то они уже по сути просто доигрывают сезон. Выше 7 места александрийцы уже не поднимутся, а вот упасть ниже для них вполне вероятно. И еще. Беспроигрышная серия команды из Ковалевки составляет 8 матчей подряд. А «Александрия» проиграла 5 из 6 последних встреч в Премьр-Лиге.

Начало матча «Александрия» - «Колос» в 19.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.