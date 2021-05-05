Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Динамо» Киев – «Мариуполь» - 0:0



Де Пена, 11, Буяльский, 70 – Горбунов, 19, Танковский, 30, Топалов, 54, Мишнев, 67, Чех, 72

Де Пена, 51 (второе предупреждение)

«Динамо» Киев: Бойко – Миколенко, Попов, Забарный, Тымчик (Кендзера, 64) – Сидорчук – Де Пена, Буяльский, Шапаренко, Цыганков – Беседин.

Запасные: Бущан, Леднев, Гармаш, Караваев, Родригес, Сидклей, Сирота, Супряга.

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Мампасси, Кирюханцев – Танковский (Петерман, 68) – Топалов, Мишнев, Меличенко (Чех, 46), Горбунов – Бондаренко.

Запасные: Кудрик, Драмбаев, Муравский, Сагуткин, Меличенко, Кащук, Сикан.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: им. В. С. Бойко (Мариуполь).



72 мин. Чех подкатом сбил уходившего левым флангом атаки Миколенко.



70 мин. Фол от Буяльского со спины против Чеха на чужой половине.



68 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Петерман сменил Танковского.



67 мин. Мишнев получил желтую за агрессивный подкат на чужой половине против Забарного.



64 мин. ЗАМЕНА У ДИНАМО КИЕВ. Кендзера вышел вместо Тымчика, а Караваев заменил Цыганкова.



62 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Горбунов заменен на Кащука.



61 мин. Беседин не смог качественным ударом подачу с левого фланга с углового.



59 мин. Беседин сбил соперника на чужой половине при попытке перехвата.



56 мин. МОМЕНТ! Гальчуку удалось парировать удар со второго этажа от Забарного, после подачи со штрафного с правого фланга.



54 мин. Топалов получил желтую за фол против Беседина в центре поля.



51 мин. УДАЛЕНИЕ! Де Пена был повторно предупрежден за фол против Горбунова на чужой половине.



50 мин. МОМЕНТ! Беседин с носка пробил с левого фланга штрафной, но Гальчук справился.



47 мин. Цыганков неудачно исполнил дальний штрафной удар.



46 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Чех вышел на второй тайм с первых минут. Заменил он Меличенко.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



44 мин. ОПАСНО! Де Пена с левого фланга подал на Попова, но Денис головой пробил выше ворот.



42 мин. Горбунов пытался избежать борьбы против Миколенко на фланге, но просто упустил мяч за пределы поля.



40 мин. МОМЕНТ! Топалов ускорился в левый фланг штрафной под передачу на ход, но удар с острого угла был слишком простеньким для Бойко.



38 мин. Бойко забрал подачу углового с правого фланга.



36 мин. Цыганков ускорился в правом фланге атаки, но упустил мяч за лицевую.



34 мин. МОМЕНТ! Прострел с правого фланга от Тымчика завершал бы Де Пена с метра до линии ворот, но Танковский уничтожил его подкатом!



32 мин. Горбунов спровоцировал потерю мяча со стороны Миколенко в левом фланге атаки Динамо.



30 мин. Мариуполь допасовался до фола Танковского против Миколенко в правом фланге чужой штрафной.



29 мин. Номинальные гости явно больше стали играть на атаку.



26 мин. Горбунов ускорялся в правом фланге атаки под передачу партнера, но Миколенко этот пас перехватил.



24 мин. МОМЕНТ! Прострел Тымчика с правого фланга завершал в дальней стороне штрафной Миколенко, но в касание не сумел попасть под дальнюю от себя штангу!



22 мин. Цыганков активным прессингом заставил Стасюка упустить мяч за лицевую в обороне.



21 мин. Динамо скупо играет в позиционной атаке на чужой половине.



19 мин. Откровенная накладка от Горбунова в правом фланге обороны.



16 мин. Киевляне играют в эконом-режиме в данные минуты.



14 мин. МОМЕНТ! Из-под перекладины пришлось тащить Бойко попытку подкрутки от Топалова с правого фланга штрафной!



13 мин. Миколенко провалил исполнение подачи с левого фланга.



11 мин. Де Пена атаковал Танковского в момент выхода в контратаку.



9 мин. Защитник перевел мяч на угловой, после передачи Тымчика с правого фланга на дальнюю штангу.



8 мин. Опасный фол от Мишнева перед своей штрафной против Беседина.



6 мин. Попытка удара от Шапаренко с левого фланга была блокирована.



5 мин. Цыганков забрасывал с правого фланга в штрафную, но партнеры не пошли.



3 мин. МОМЕНТ! Бойко сумел справиться с ударом от Бондаренко из центра штрафной в правый угол!



1 мин. Приазовцы попали под мощный прессинг.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!











В среду, 5-го мая, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и «Мариуполь». Матч пройдет в Мариуполе, на поле стадиона им. В.С. Бойко, начало в 14:00.

Чемпионское турне киевского «Динамо» в своей следующей точке маршрута вернется ровно на ту же самую арену, где и был завоеван долгожданный титул. Команда Мирчи Луческу уже не имеет турнирной мотивации, однако, если верить словам румынского наставника, то «бело-синие» не намерены доигрывать сезон «на ручнике». Есть сомнения, что следующего соперника столичных – «Мариуполь» – устраивает такой расклад, ведь приазовцы еще имеют все шансы вылететь из УПЛ, однако любое набранное очко или осечка закарпатского «Миная» избавит команду Маркевича от лишних волнений.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Мариуполь».