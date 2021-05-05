25-й тур
Динамо Киев
0 : 0
Мариуполь
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Динамо Киев – Мариуполь – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 25-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 05.05.2021 13:56
  • 10074 просмотра
  • 59 комментариев
Динамо Киев – Мариуполь – 0:0. LIVE
© ФК Динамо Киев

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Динамо» Киев – «Мариуполь» - 0:0

 Де Пена, 11, Буяльский, 70 – Горбунов, 19, Танковский, 30, Топалов, 54, Мишнев, 67, Чех, 72

 Де Пена, 51 (второе предупреждение)

«Динамо» Киев: Бойко – Миколенко, Попов, Забарный, Тымчик (Кендзера, 64) – Сидорчук – Де Пена, Буяльский, Шапаренко, Цыганков – Беседин.

Запасные: Бущан, Леднев, Гармаш, Караваев, Родригес, Сидклей, Сирота, Супряга.

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Мампасси, Кирюханцев – Танковский (Петерман, 68) – Топалов, Мишнев, Меличенко (Чех, 46), Горбунов – Бондаренко.

Запасные: Кудрик, Драмбаев, Муравский, Сагуткин, Меличенко, Кащук, Сикан.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: им. В. С. Бойко (Мариуполь).

 72 мин. Чех подкатом сбил уходившего левым флангом атаки Миколенко.

 70 мин. Фол от Буяльского со спины против Чеха на чужой половине.

 68 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Петерман сменил Танковского.

 67 мин. Мишнев получил желтую за агрессивный подкат на чужой половине против Забарного.

 64 мин. ЗАМЕНА У ДИНАМО КИЕВ. Кендзера вышел вместо Тымчика, а Караваев заменил Цыганкова.

 62 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Горбунов заменен на Кащука.

61 мин. Беседин не смог качественным ударом подачу с левого фланга с углового.

59 мин. Беседин сбил соперника на чужой половине при попытке перехвата.

56 мин. МОМЕНТ! Гальчуку удалось парировать удар со второго этажа от Забарного, после подачи со штрафного с правого фланга.

 54 мин. Топалов получил желтую за фол против Беседина в центре поля.

 51 мин. УДАЛЕНИЕ! Де Пена был повторно предупрежден за фол против Горбунова на чужой половине.

50 мин. МОМЕНТ! Беседин с носка пробил с левого фланга штрафной, но Гальчук справился.

47 мин. Цыганков неудачно исполнил дальний штрафной удар.

46 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Чех вышел на второй тайм с первых минут. Заменил он Меличенко.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

44 мин. ОПАСНО! Де Пена с левого фланга подал на Попова, но Денис головой пробил выше ворот.

42 мин. Горбунов пытался избежать борьбы против Миколенко на фланге, но просто упустил мяч за пределы поля.

40 мин. МОМЕНТ! Топалов ускорился в левый фланг штрафной под передачу на ход, но удар с острого угла был слишком простеньким для Бойко.

38 мин. Бойко забрал подачу углового с правого фланга.

36 мин. Цыганков ускорился в правом фланге атаки, но упустил мяч за лицевую.

34 мин. МОМЕНТ! Прострел с правого фланга от Тымчика завершал бы Де Пена с метра до линии ворот, но Танковский уничтожил его подкатом!

32 мин. Горбунов спровоцировал потерю мяча со стороны Миколенко в левом фланге атаки Динамо.

 30 мин. Мариуполь допасовался до фола Танковского против Миколенко в правом фланге чужой штрафной.

29 мин. Номинальные гости явно больше стали играть на атаку.

26 мин. Горбунов ускорялся в правом фланге атаки под передачу партнера, но Миколенко этот пас перехватил.

24 мин. МОМЕНТ! Прострел Тымчика с правого фланга завершал в дальней стороне штрафной Миколенко, но в касание не сумел попасть под дальнюю от себя штангу!

22 мин. Цыганков активным прессингом заставил Стасюка упустить мяч за лицевую в обороне.

21 мин. Динамо скупо играет в позиционной атаке на чужой половине.

 19 мин. Откровенная накладка от Горбунова в правом фланге обороны.

16 мин. Киевляне играют в эконом-режиме в данные минуты.

14 мин. МОМЕНТ! Из-под перекладины пришлось тащить Бойко попытку подкрутки от Топалова с правого фланга штрафной!

13 мин. Миколенко провалил исполнение подачи с левого фланга.

11 мин. Де Пена атаковал Танковского в момент выхода в контратаку.

9 мин. Защитник перевел мяч на угловой, после передачи Тымчика с правого фланга на дальнюю штангу.

8 мин. Опасный фол от Мишнева перед своей штрафной против Беседина.

6 мин. Попытка удара от Шапаренко с левого фланга была блокирована.

5 мин. Цыганков забрасывал с правого фланга в штрафную, но партнеры не пошли.

3 мин. МОМЕНТ! Бойко сумел справиться с ударом от Бондаренко из центра штрафной в правый угол!

1 мин. Приазовцы попали под мощный прессинг.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

    

Нет описания фото.

В среду, 5-го мая, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и «Мариуполь». Матч пройдет в Мариуполе, на поле стадиона им. В.С. Бойко, начало в 14:00.

Чемпионское турне киевского «Динамо» в своей следующей точке маршрута вернется ровно на ту же самую арену, где и был завоеван долгожданный титул. Команда Мирчи Луческу уже не имеет турнирной мотивации, однако, если верить словам румынского наставника, то «бело-синие» не намерены доигрывать сезон «на ручнике». Есть сомнения, что следующего соперника столичных – «Мариуполь» – устраивает такой расклад, ведь приазовцы еще имеют все шансы вылететь из УПЛ, однако любое набранное очко или осечка закарпатского «Миная» избавит команду Маркевича от лишних волнений.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Мариуполь».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 05.05.2021 15:30
    +2
    ENJOY, 05.05.2021 15:13
    Де Пена пидр конечно редкостный
    Пидор тут тільки ты, фейсючка и максимка
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 05.05.2021 15:30
    0
    ENJOY, 05.05.2021 15:26
    потому что вторая желтая как чистая красная
    Та вряд ли...обычный грубоватый фол на желтую...в первом тайме игрок Марика вообще в мяч не играл, а в ногу, и дали желтую, а будь вар пришлось бы красную давать.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 15:30
    0
    Богомерзкая костоломная Собака
    что она вообще делает в футбольном чемпионате? кроме того что сливает шахтеру
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 15:28
    0
    В общем Мариуполь сегодня не проиграет.
    Все мало помалу поставили на х2 с кэфом где-то 3.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 15:27
    +1
    ENJOY, 05.05.2021 15:25
    тогда не вижу логики
    или де пена который в дк - редкостный пидр
    Собака которая в Мариуполе - редкостный пи ;р
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 05.05.2021 15:26
    -1
    sahka1981, 05.05.2021 15:19
    Потому что из Динамо? Что он там крамольного сделал? Чел еще из мини-отпуска не вернулся. Кстати будь вар в первом тайме быть красной для Мариуполя.
    потому что вторая желтая как чистая красная
    Ссылка
    Maks_7777.
    online
      Maks_7777., 05.05.2021 15:25
    -4
    Основой дреснявые дынамовцы не могут обыграть 4 состав шахты ну а что говорить они же шубные чемпионы раз в пять лет
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 05.05.2021 15:25
    -1
    funcat, 05.05.2021 15:20
    Де Пена в ДК - собака в Мариуполе
    тогда не вижу логики
    или де пена который в дк - редкостный пидр
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 15:20
    0
    funcat, 05.05.2021 15:20
    Де Пена в ДК - собака в Мариуполе
    ФК Собака ,точнее СК, по тому что с футболом этот сброд кротячий мало чего общего имеет
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 15:20
    +2
    ENJOY, 05.05.2021 15:19
    де пена в мариуполе?! не знал
    Де Пена в ДК - собака в Мариуполе
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 05.05.2021 15:19
    0
    ENJOY, 05.05.2021 15:13
    Де Пена пидр конечно редкостный
    Потому что из Динамо? Что он там крамольного сделал? Чел еще из мини-отпуска не вернулся. Кстати будь вар в первом тайме быть красной для Мариуполя.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 05.05.2021 15:19
    -3
    funcat, 05.05.2021 15:15
    как и вся собака мариупольская , решил покостоломить
    де пена в мариуполе?! не знал
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 05.05.2021 15:17
    0
    Де Пена видать мыслями еще в Дубае остался, куда его отпустили на пару дней...В первом круге ДК вроде тоже с Мариуполем вдесятером играло.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 15:15
    +4
    ENJOY, 05.05.2021 15:13
    Де Пена пидр конечно редкостный
    как и вся собака мариупольская , решил покостоломить
    Ссылка
    S&L
      S&L, 05.05.2021 15:14
    +4
    Поздравляю всех игроков, всё руководство клуба, в отдельности назову: Игорь Михайлович, Мирча Луческу, ну и кеп.Сидорчук, Браво, заслуженное Чемпионство !!!! Впереди долгий путь, постарайтесь наконец то взять Европу, хоть пошумите как Днепр с Маркевичем !!!! Спа- си- бо, мы верим в вас, мы верим в Динамо Киев!!!!!
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 05.05.2021 15:13
    -12
    Де Пена пидр конечно редкостный
    Ссылка
    Юрген Ілліч Грегорі-Гетманук
    online
      Юрген Ілліч Грегорі-Гетманук, 05.05.2021 15:12
    +3
    орендупіль увесь час косив динамівців, але видалили саме динамівця, дивний суддя.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.05.2021 15:09
    +2
    ну блін, Де Пенич, хороший же гравець. навіщо так робити?
    Ссылка
    Maks_7777.
    online
      Maks_7777., 05.05.2021 15:09
    -12
    П.. др шубный де пена
    Ссылка
    alzhovtyak
      alzhovtyak, 05.05.2021 15:09
    -2
    болею за Динамо, но красная железная. Я бы даже давал прямую красную
    Ссылка
    Дмитрий Подвысоцкий
    online
      Дмитрий Подвысоцкий, 05.05.2021 14:23
    +11
    Ох и зарядили Мариуполь. Интересно, сколько денег занесли и каких игроков попросили поломать. Таким командам, которые по разному выкладываются с соперниками, не место в УПЛ.
    Ссылка
    Юрген Ілліч Грегорі-Гетманук
    online
      Юрген Ілліч Грегорі-Гетманук, 05.05.2021 14:34
    +8
    такої падлючої недокоманди, як орендупіль ще пошукати......
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 14:26
    +8
    Дмитрий Подвысоцкий, 05.05.2021 14:23
    Ох и зарядили Мариуполь. Интересно, сколько денег занесли и каких игроков попросили поломать. Таким командам, которые по разному выкладываются с соперниками, не место в УПЛ.
    типичная собака против ДК
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 14:49
    +7
    ДК играть не хочет , а Собака первым номером только костоломить может
    Скучно пока что
    Ссылка
    Дмитрий Подвысоцкий
    online
      Дмитрий Подвысоцкий, 05.05.2021 14:34
    +7
    ENJOY, 05.05.2021 14:29
    не ной... смешно выглядишь
    Мы с тобой не друзья, чтобы хамить друг другу по лайту. Нравится Мариуполь? Красивая игра против Шахтёра была? Представляешь такое в Бундеслиге или АПЛ?
    Ссылка
    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 05.05.2021 14:01
    +6
    Хорошие время начала матча, результат некому не нужен, можно и в 6 утра играть.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 05.05.2021 14:53
    +5
    adidas77, 05.05.2021 14:44
    Нам то что выть, крот?
    Мы ЧЕМПИОНЫ!
    Не смотря на весь тот беспредел, что вы творили в этом чемпионате с судьями.
    А вот болельщикам Зари должно быть очень обидно!
    Они вам кротам такой подковёрной игры никогда не простят, и правильно сделают!
    +++++
    Братан, та не реагуй на це кодло: амеб, інфузорій, пітекантропів, дегенератів... тобто, тих, кого в силу обставин народжували "примусово", під час кремле-агітації, залісського фуфла, і на крадених пластівцях з совкових недогастрономів Чи, може, я вже вийшов з того віку, хоч і холерик за темпераментом, реагуючи нечасто, але з піною в роті. З цими "реакціями" на усіляку мотлох-ситуацію МИ собі тільки скорочуємо життя. То олія подорожчала, то бензин на АЗС, то розетка в квартирі згоріла... Ну його все до одного місця. Мінусуй просто айдіоту, ну, або ж раз сказав, і на цьому все. Орангутангу у Зоопарку окрім щоб кинути пів яблока, або банан від тебе нічого більше непотрібно. Так і з цим людським прокацапським гетто. Будь здоров
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 05.05.2021 14:18
    +5
    Какой же имбицильный комментатор на 2+2
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 15:15
    +4
    ENJOY, 05.05.2021 15:13
    Де Пена пидр конечно редкостный
    как и вся собака мариупольская , решил покостоломить
    Ссылка
    S&L
    online
      S&L, 05.05.2021 15:14
    +4
    Поздравляю всех игроков, всё руководство клуба, в отдельности назову: Игорь Михайлович, Мирча Луческу, ну и кеп.Сидорчук, Браво, заслуженное Чемпионство !!!! Впереди долгий путь, постарайтесь наконец то взять Европу, хоть пошумите как Днепр с Маркевичем !!!! Спа- си- бо, мы верим в вас, мы верим в Динамо Киев!!!!!
    Ссылка
    Emix
      Emix, 05.05.2021 14:35
    +4
    Так і не зрозумів чому грають в Маріуполі, коли анонсовано було що гра відбудеться на Олімпійському?
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 05.05.2021 14:11
    +4
    Очень заведен Арендупль! Хоть бы не поломали игроков Динамо перед финалом кубка!
    Ссылка
    Юрген Ілліч Грегорі-Гетманук
    online
      Юрген Ілліч Грегорі-Гетманук, 05.05.2021 15:12
    +3
    орендупіль увесь час косив динамівців, але видалили саме динамівця, дивний суддя.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 05.05.2021 14:42
    +3
    Дмитрий Подвысоцкий, 05.05.2021 14:23
    Ох и зарядили Мариуполь. Интересно, сколько денег занесли и каких игроков попросили поломать. Таким командам, которые по разному выкладываются с соперниками, не место в УПЛ.
    Называя Арендуполь КОМАНДОЙ, вы сильно преувеличиваете.
    Я бы их назвал - клубчик по интересам
    Ссылка
    veterok
      veterok, 05.05.2021 14:33
    +3
    Слава Чебан, 05.05.2021 14:27
    Не говорили чё очеретько нет даже в запасе?
    Говорили) https://sport.ua/news/536169-dinamo-mariupol-prognoz-i-anons-na-match-chemp
    ionata-ukrainy
    Ссылка
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 05.05.2021 14:16
    +3
    Что курит аффтор текста - "Матч пройдет в Киеве, на поле НСК «Олимпийский», начало в 14:00."!? Да....
    Ссылка
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 05.05.2021 15:30
    +2
    ENJOY, 05.05.2021 15:13
    Де Пена пидр конечно редкостный
    Пидор тут тільки ты, фейсючка и максимка
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 15:20
    +2
    ENJOY, 05.05.2021 15:19
    де пена в мариуполе?! не знал
    Де Пена в ДК - собака в Мариуполе
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.05.2021 15:09
    +2
    ну блін, Де Пенич, хороший же гравець. навіщо так робити?
    Ссылка
    S&L
    online
      S&L, 05.05.2021 14:58
    +2
    Сейчас болельщики Динамо разделились, я отношусь к тем кто поддерживает Луческу, это тренер с большой буквы. Да, когда он возглавлял Шахтёр, мягко говоря мешал с говном Динамо, но ребят, это бизнес, сейчас он с Динамо и посмотрите на результат! Что Хацкевичу мешало ? Что Михайличенку мешало ? Что в конце концов мешало Блохину ?
    Ссылка
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