Марко ВЕРРАТТИ: «Нужно показать характер и сыграть с своем стиле»

Полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Это матч, в котором каждый мечтает сыграть. Мы ждем очень красивой игры. Нам нужно сохранять спокойствие, показать характер и сыграть с своем стиле. Все это помогло нам дойти до полуфинала. Для успеха нужны все эти ингредиенты. Мы также должны контролировать эмоции. Судьбу матча могут решить детали», - сказал Верратти.

Матч «Манчестер Сити» – ПСЖ состоится во вторник, 4 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча в Париже завершилась победой «Сити» со счетом 2:1.