Начало матча МЮ – Ливерпуль отложено из-за протеста фанатов

Начало матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» отложено из-за того, что болельщики МЮ ворвались на поле «Олд Траффорд» и протестуют семьи Глейзеров, которая владеет клубом.

Матч должен был начаться в 18:30 по Киеву, но начало отложено на неопределенное время.

Команды до сих пор находятся в отеле, который блокировали фанаты. Судейская бригада уже прибыла на стадион.

Премьер-лига все еще планирует проведение этой игры.