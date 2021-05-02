Начало матча МЮ – Ливерпуль отложено из-за протеста фанатов

Начало матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» отложено из-за того, что болельщики МЮ ворвались на поле «Олд Траффорд» и протестуют семьи Глейзеров, которая владеет клубом.
Матч должен был начаться в 18:30 по Киеву, но начало отложено на неопределенное время.
Команды до сих пор находятся в отеле, который блокировали фанаты. Судейская бригада уже прибыла на стадион.
Премьер-лига все еще планирует проведение этой игры.
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Источник — Sky Sports
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