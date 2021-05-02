Начало матча МЮ – Ливерпуль отложено из-за протеста фанатов

Поединок может и не состояться в таких условиях

  • 02.05.2021 18:30
  • 2241 просмотр
  • 2 комментария
Начало матча МЮ – Ливерпуль отложено из-за протеста фанатов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Начало матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» отложено из-за того, что болельщики МЮ ворвались на поле «Олд Траффорд» и протестуют семьи Глейзеров, которая владеет клубом.

Матч должен был начаться в 18:30 по Киеву, но начало отложено на неопределенное время.

Команды до сих пор находятся в отеле, который блокировали фанаты. Судейская бригада уже прибыла на стадион.
Премьер-лига все еще планирует проведение этой игры.

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Источник — Sky Sports

(9 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.05.2021 18:55
    -1
    Вот что значит не вылазить круглосуточно с пабов... По трезвяку разве такое будешь делать?
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    ХВ
    online
      ХВ, 02.05.2021 18:49
    -4
    И тут придурки -"активисты".
    Какого ??????????????????????
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