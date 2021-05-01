В воскресенье 2 мая в матче 24-го тура Премьер-Лиги чемпионата Украины по футболу «Мариуполь» на своем поле будет принимать «Львов».

Для мариупольцев это будет только вторая игра в сезоне на родном стадионе имени В.Бойко, который находился на реконструкции еще с лета прошлого года. Правда, 20 марта уже нынешней весной подопечные Остапа Маркевича провели здесь поединок против «Миная», но оказалось, что газон еще не готов и после этого приазовские футболисты продолжили скитаться по разным городам. Теперь, кажется, все впорядке и можно принимать соседей по турнирной таблице «Львов». Они сейчас опережают «Мариуполь» на три очка. Хозяевам поля победа очень нужна, чтобы обезопасить себя от понижения в первую лигу. А что касается львовян, то в последнее время они выступают просто по чемпионскому графику, набрав в четырех играх десять очков.

Начало матча «Мариуполь» - «Львов» в 17.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.