24-й тур
Мариуполь
0 : 0
Львов
02.05.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь - Львов. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 24-го тура Украинской Премьер-Лиги

  • 01.05.2021 20:20
  • 320 просмотров
  • 1 комментарий
Мариуполь - Львов. Текстовая трансляция матча
© ФК Мариуполь

В воскресенье 2 мая в матче 24-го тура Премьер-Лиги чемпионата Украины по футболу «Мариуполь» на своем поле будет принимать «Львов». 

Для мариупольцев это будет только вторая игра в сезоне на родном стадионе имени В.Бойко, который находился на реконструкции еще с лета прошлого года. Правда, 20 марта уже нынешней весной подопечные Остапа Маркевича провели здесь поединок против «Миная», но оказалось, что газон еще не готов и после этого приазовские футболисты продолжили скитаться по разным городам. Теперь, кажется, все впорядке и можно принимать соседей по турнирной таблице «Львов». Они сейчас опережают «Мариуполь» на три очка. Хозяевам поля победа очень нужна, чтобы обезопасить себя от понижения в первую лигу. А что касается львовян, то в последнее время они выступают просто по чемпионскому графику, набрав в четырех играх десять очков.  

Начало матча «Мариуполь» - «Львов» в 17.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.05.2021 21:04
    0
    Козик арбітр матчу.... Львів в прольоті! Чекаємо упереджене ставлення до Львова і скандальних рішень! Є вже гіркий досвід у Львова...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.05.2021 21:04
    0
    Козик арбітр матчу.... Львів в прольоті! Чекаємо упереджене ставлення до Львова і скандальних рішень! Є вже гіркий досвід у Львова...
    Ссылка
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