Украинская Премьер-лига. 24-й тур

Мариуполь - Львов - 1:1

Топалов (31) - Семенив (33)

Быков (36), Очеретько (59), Сагуткин (72) - Махмутович (45), Романчук (72)

«Мариуполь»: Кудрик, Драмбаев (Стасюк, 46), Быков (Мампасси, 75), Сагуткин, Кирюханцев, Мишнев, Танковский (Чех, 55), Топалов, Горбунов (Очеретько, 46), Бондаренко (Меличенко, 73), Кулаков

Запас: Гальчук, Петерман, Кащук, Сикан

«Львов»: Ильющенков, Ременяк, Махмутович, Романчук, Грисьо, Довгий, Бусько, Чирьяк, Альваро (Ныч, 63), Семенив (Казлаускас, 70), Ренан (Брикнер, 63)

Запас: Костык, Крушинский, Захаркив, Сабино, Эрнест, Лобай

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион: имени В.Бойко (Мариуполь)

80 мин. Хозяева поля имеют сейчас явное игровое преимущество и проводят одну атаку за другой на ворота Львова.

77 мин. Мариуполь прижал соперников к их воротам и выполнил два угловых подряд.

75 мин. Замена у Мариуполя. Вместо Быкова на поле вышел Мампасси.

73 мин. Замена у Мариуполя. Вместо Бондаренко на поле вышел Меличенко.

72 мин. Предупрежден Романчук.

72 мин. Предупрежден Сагуткин.

70 мин. Замена у Львова. Вместо Семенива на поле вышел Казлаускас.

69 мин. Перспективный штрафной у ворот Львова заработали хозяева поля. Мишнев навесил мяч в район вратарской, но Ильющенков высоко выпрыгнул и забрал мяч в руки.

66 мин. Момент! Чирьяк ворвался в штрафную соперников слева, обыграл защитника и пробил по воротам - Мариуполь снова выручил Кудрик.

63 мин. Две замены у Львова. Вместо Альваро и Ренана на поле вышли Ныч и Брикнер.

62 мин. Момент! Ренан справа опасно пробил в ближний угол, но КУдрик мяч отбил на угловой.

61 мин. Опасно! Контратака Львова завершилась передачей Довгого на Альваро, но у того в ногах Кудрик в прыжке забрал мяч.

59 мин. Предупрежден Очеретько.

56 мин. Момент! Кирюханцев справа выполнил навес в район линии вратарской площадки, где всех опередил Кулаков и головой пробил мимо ворот.

55 мин. Замена у Мариуполя. Вместо Танковского на поле вышел Чех.

52 мин. Хозяева поля активнее начали второй тайм и больше атакуют.

49 мин. Мариуполь забил гол после удара Кулакова, но Козык мяч не засчитал. По его мнению Очеретько находился в офсайде и мешал вратарю Львова.

47 мин. Опасно! После розыгрыша углового у ворот Мариуполя головой пробил Довгий, но Кудрик мяч забрал в руки.

46 мин. Две замены у Мариуполя. Вместо Драмбаева и Горбунова на поле вышли Стасюк и Очеретько.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

45 мин. Предупрежден Махмутович

44 мин. МОМЕНТИЩЕ! Китрюханцев и Мишнев не поняли друг друга, Ренан перехватил мяч, ворвался в штрафну, обыграл Кудрика и … не попал в пустые ворота.

42 мин. Момент! Семенив мог сделать дубль. Он пробивал из пределов штрафной площади, но на этот раз Кудрик мяч парировал

39 мин. Мариуполь больше владеет мячом, но гости атакуют опаснее.

36 мин. Предупрежден Быков.



35 мин. После того как команды забили по голу игра обострилась.

33 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 1:1 - Гол забил Дмитрий Семенив. Ответ Львова последовал молниеносно. Ренан вывел на ударную позицию Семенива, тот прорвался по центру и метров с 12-ти точно направил мяч в сетку ворот.

31 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 1:0 - Гол забил Дмитрий Топалов. Игрок Мариуполя получил мяч вблизи штрафной, обыграл несколько защитников, справа вбежал в штрафную и с левой ноги направил мяч в дальний угол ворот.

30 мин. Момент! Ременяк справа ворвался в штрафную соперников и пробил, но КУдрик сыграл надежно.

28 мин. Команды подолгу держат мяч, но до опасных моментов дело не доходит.

25 мин. После вспышки активности с обеих сторон, команды решили сделать небольшую паузу.

22 мин. После розыгрыша углового Горбунов попытался нанести еще один удар, но защитники Львова не позволили ему пробить.

21 мин. Момент! Горбунов из-за пределов штрафной площади нанес сильный и плотный удар, но Ильющенков сыгран надежно и отбил мяч на угловой.

20 мин. Львов прижал хозяев поля к их воротам. Постоянно следуют навесы в штрафную и вратарскую площадки. Кудрик играет не очень уверенно и поэтому оборона Мариуполя нервничает.

17 мин. Момент! После розыгрыша углового последовала передача на Махмутовича и тот головой с близкого расстояния пробил чуть выше ворот.

16 мин. Угловой у ворот Мариуполя, После навеса с угла поля Кудрик отбил мяч снова за линию ворот.

13 мин. Опасно! А вот теперь Бондаренко сыграл неплохо, ворвался в штрафную площадь соперников и пробил низом - вратарь гостей мяч забрал в руки.

13 мин. Кирюханцев слева отдал острую передачу на Бондаренко, но тот замешкался и не сумел пробить по воротам из выгодного положения.

11 мин. Неточный удар от Альваро из-за пределов штрафной площади.

9 мин. Атаку провел Мариуполь. Завершилась она навесом от Танковского - Ильющенков мяч отбил в поле.

6 мин. Первый угловой в матче. Разыгрывал Львов, однако без особой остроты у ворот хозяев поля.

5 мин. Грубо сыграл Кулаков против Довгого, но Козык карточку не показал.

4 мин. По-прежнему игра проходит вблизи центра поля, без моментов.

2 мин. Мяч больше держится у Мариуполя, но пока без атак.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

В воскресенье 2 мая в матче 24-го тура Премьер-Лиги чемпионата Украины по футболу «Мариуполь» на своем поле будет принимать «Львов».

Для мариупольцев это будет только вторая игра в сезоне на родном стадионе имени В.Бойко, который находился на реконструкции еще с лета прошлого года. Правда, 20 марта уже нынешней весной подопечные Остапа Маркевича провели здесь поединок против «Миная», но оказалось, что газон еще не готов и после этого приазовские футболисты продолжили скитаться по разным городам. Теперь, кажется, все впорядке и можно принимать соседей по турнирной таблице «Львов». Они сейчас опережают «Мариуполь» на три очка. Хозяевам поля победа очень нужна, чтобы обезопасить себя от понижения в первую лигу. А что касается львовян, то в последнее время они выступают просто по чемпионскому графику, набрав в четырех играх десять очков.

Начало матча «Мариуполь» - «Львов» в 17.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.