Украинская Премьер-лига. 24-й тур

Мариуполь - Львов - 0:0

«Мариуполь»: Кудрик, Драмбаев, Быков, Сагуткин, Кирюханцев, Мишнев, Танковский, Топалов, Горбунов, Бондаренко, Кулаков

Запас: Гальчук, Стасюк, Мампасси, Меличенко, Чех, Петерман, Очеретько, Кащук, Сикан

«Львов»: Ильющенков, Ременяк, Махмутович, Романчук, Грисьо, Довгий, Бусько, Чирьяк, Альваро, Семенив, Ренан

Запас: Костык, Крушинский, Захаркив, Брикнер Сабино, Эрнест, Ныч, Казлаускас, Лобай

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион: имени В.Бойко (Мариуполь)

2 мин. Мяч больше держится у Мариуполя, но пока без атак.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

В воскресенье 2 мая в матче 24-го тура Премьер-Лиги чемпионата Украины по футболу «Мариуполь» на своем поле будет принимать «Львов».

Для мариупольцев это будет только вторая игра в сезоне на родном стадионе имени В.Бойко, который находился на реконструкции еще с лета прошлого года. Правда, 20 марта уже нынешней весной подопечные Остапа Маркевича провели здесь поединок против «Миная», но оказалось, что газон еще не готов и после этого приазовские футболисты продолжили скитаться по разным городам. Теперь, кажется, все впорядке и можно принимать соседей по турнирной таблице «Львов». Они сейчас опережают «Мариуполь» на три очка. Хозяевам поля победа очень нужна, чтобы обезопасить себя от понижения в первую лигу. А что касается львовян, то в последнее время они выступают просто по чемпионскому графику, набрав в четырех играх десять очков.

Начало матча «Мариуполь» - «Львов» в 17.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.