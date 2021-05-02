Украинская Премьер-лига. 24-й тур
Мариуполь - Львов - 0:0
«Мариуполь»: Кудрик, Драмбаев, Быков, Сагуткин, Кирюханцев, Мишнев, Танковский, Топалов, Горбунов, Бондаренко, Кулаков
Запас: Гальчук, Стасюк, Мампасси, Меличенко, Чех, Петерман, Очеретько, Кащук, Сикан
«Львов»: Ильющенков, Ременяк, Махмутович, Романчук, Грисьо, Довгий, Бусько, Чирьяк, Альваро, Семенив, Ренан
Запас: Костык, Крушинский, Захаркив, Брикнер Сабино, Эрнест, Ныч, Казлаускас, Лобай
Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Стадион: имени В.Бойко (Мариуполь)
2 мин. Мяч больше держится у Мариуполя, но пока без атак.
МАТЧ НАЧАЛСЯ
В воскресенье 2 мая в матче 24-го тура Премьер-Лиги чемпионата Украины по футболу «Мариуполь» на своем поле будет принимать «Львов».
Для мариупольцев это будет только вторая игра в сезоне на родном стадионе имени В.Бойко, который находился на реконструкции еще с лета прошлого года. Правда, 20 марта уже нынешней весной подопечные Остапа Маркевича провели здесь поединок против «Миная», но оказалось, что газон еще не готов и после этого приазовские футболисты продолжили скитаться по разным городам. Теперь, кажется, все впорядке и можно принимать соседей по турнирной таблице «Львов». Они сейчас опережают «Мариуполь» на три очка. Хозяевам поля победа очень нужна, чтобы обезопасить себя от понижения в первую лигу. А что касается львовян, то в последнее время они выступают просто по чемпионскому графику, набрав в четырех играх десять очков.
Начало матча «Мариуполь» - «Львов» в 17.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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Перемога на березі Азовського моря!
Напередодні календарної гри 24 туру Favbet ліги проти «Маріуполя» наша команда відвідала батальйон поліції особливого призначення «Львів», який стоїть на сторожі громадського спокою на Сході України.
Така добра акція була спланована як тільки стало відомо про те, що саме на свято Великодня «синьо-золоті леви» проведуть виїзну зустріч УПЛ з ФК «Маріуполь». Одразу по приїзду на азовське узбережжя колектив «городян» швидко зорганізувався та вирушив до місця дислокації військових з приємними подарунками. Зокрема, футболісти, тренерський штаб та керівництво клубу вручило нашим захисникам запаси провіанту, паски, м’ясні вироби та продукцію генерального спонсора ПФК «Львів» – ТМ «Лімо». Окрім того, оборонці України отримали від нас також клубну атрибутику.
Військові були приємно вражені такою зустріччю та, з їхніх слів, пережили якнайкращі емоції напередодні світлого свята Великодня. Командир зведеного загону головного управління нацполіції у Львівській області Василь Соломійчук подякував «городянам» від імені усіх бійців за такий візит та висловив сподівання на подальшу дружбу між підрозділами військовим та футбольним відповідно. Генеральний директор ПФК «Львів» Андрій Паньків відповів на таку пропозицію беззаперечною згодою, а також, користуючись нагодою, привітав усіх захисників наших земель з прийдешніми Великодніми святами.
Зустріч, яка відбулася у доволі теплій атмосфері, підсумували спільним фото, а також обміном шевронами батальйону «Львів» та професійного футбольного клубу «Львів» відповідно.
ПФК «Львів» дякує українським військовим за можливість відзначати одне із найвеличніших християнських свят на рідній землі. Бажаємо Вам та Вашим рідним здоров’я, Божої ласки та благословення!
Інформаційна служба ПФК «Львів»
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Перемога на березі Азовського моря!
Напередодні календарної гри 24 туру Favbet ліги проти «Маріуполя» наша команда відвідала батальйон поліції особливого призначення «Львів», який стоїть на сторожі громадського спокою на Сході України.
Така добра акція була спланована як тільки стало відомо про те, що саме на свято Великодня «синьо-золоті леви» проведуть виїзну зустріч УПЛ з ФК «Маріуполь». Одразу по приїзду на азовське узбережжя колектив «городян» швидко зорганізувався та вирушив до місця дислокації військових з приємними подарунками. Зокрема, футболісти, тренерський штаб та керівництво клубу вручило нашим захисникам запаси провіанту, паски, м’ясні вироби та продукцію генерального спонсора ПФК «Львів» – ТМ «Лімо». Окрім того, оборонці України отримали від нас також клубну атрибутику.
Військові були приємно вражені такою зустріччю та, з їхніх слів, пережили якнайкращі емоції напередодні світлого свята Великодня. Командир зведеного загону головного управління нацполіції у Львівській області Василь Соломійчук подякував «городянам» від імені усіх бійців за такий візит та висловив сподівання на подальшу дружбу між підрозділами військовим та футбольним відповідно. Генеральний директор ПФК «Львів» Андрій Паньків відповів на таку пропозицію беззаперечною згодою, а також, користуючись нагодою, привітав усіх захисників наших земель з прийдешніми Великодніми святами.
Зустріч, яка відбулася у доволі теплій атмосфері, підсумували спільним фото, а також обміном шевронами батальйону «Львів» та професійного футбольного клубу «Львів» відповідно.
ПФК «Львів» дякує українським військовим за можливість відзначати одне із найвеличніших християнських свят на рідній землі. Бажаємо Вам та Вашим рідним здоров’я, Божої ласки та благословення!
Інформаційна служба ПФК «Львів»
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