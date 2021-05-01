Ворскла - Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Лучшие фрагменты, голы и обзор матча УПЛ «Ворскла» - «Динамо».
Ворскла - Динамо 0:1. Гол Виталия Буяльского
Ворскла - Динамо 0:2. Гол Виталия Буяльского
Ворскла - Динамо 1:2. Гол Владислава Кулача
События матча
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
|24'
|ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Кулач (Ворскла).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.