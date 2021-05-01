У субботу, 1 мая, состоится поединок 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и «Днепр-1». Матч пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало в 17:00.
Украинская Премьер-лига. 24 тур.
«Шахтер» - «Днепр-1» - 1:0
Гол: Дентиньо (24), Тете (42)
Гол Дентиньо
Гол Тете
Лучшие моменты первого тайма
(новость обновляется)
События матча
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Дентиньо (Шахтер Донецк).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.