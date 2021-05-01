24-й тур
Шахтер Донецк
2 : 0
Днепр-1
'84   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите лучшие моменты поединка 24-го тура УПЛ

  • 01.05.2021 17:18
  • 1982 просмотра
  • 3 комментария
Шахтер – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© ФК Шахтер Донецк

У субботу, 1 мая, состоится поединок 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и «Днепр-1». Матч пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало в 17:00.

Украинская Премьер-лига. 24 тур.

«Шахтер» - «Днепр-1» - 1:0
Гол: Дентиньо (24), Тете (42)

Гол Дентиньо

Гол Тете

Лучшие моменты первого тайма

(новость обновляется)

События матча
41' ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
24' ГОЛ ! Мяч забил Дентиньо (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Skillz
    online
      Skillz, 01.05.2021 18:35
    0
    И в этой ситуации самое смешное не то, что не был назначен пенальти, скажут "ну ошибся судья или не увидел, делов то". Нет, смешное то, что повтор раза 3 показали все прекрасно видно, но обоссаный вацко с пеной у рта кричит "так он же в мяч сыграл".
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 01.05.2021 18:27
    0
    По сути правильно сказал.Но тут важно как КДК расскажет
    Ссылка
    Skillz
    online
      Skillz, 01.05.2021 18:22
    +1
    что и требовалось доказать, смотрим кадр за кадром с 3:09 до 3:11, игрок Днепра закрывает мяч ногой, хочолава даже и близко не играет в мяч и при этом наступает на ногу Картонный вице чемпион во всей красе
    Ссылка
    Skillz
    online
      Skillz, 01.05.2021 18:22
    +1
    что и требовалось доказать, смотрим кадр за кадром с 3:09 до 3:11, игрок Днепра закрывает мяч ногой, хочолава даже и близко не играет в мяч и при этом наступает на ногу Картонный вице чемпион во всей красе
    Ссылка
    Skillz
    online
      Skillz, 01.05.2021 18:35
    0
    И в этой ситуации самое смешное не то, что не был назначен пенальти, скажут "ну ошибся судья или не увидел, делов то". Нет, смешное то, что повтор раза 3 показали все прекрасно видно, но обоссаный вацко с пеной у рта кричит "так он же в мяч сыграл".
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 01.05.2021 18:27
    0
    По сути правильно сказал.Но тут важно как КДК расскажет
    Ссылка
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