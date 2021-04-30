Украинец Руслан Малиновский претендует на звание лучшего игрока «Аталанты» в апреле.

Ранее Руслан был назван лучшим игроком команды в марте. Украинец провел отличный отрезок сезона и в апреле.

Его конкурентами в голосовании являются: Маттиа Кальдара, Мартен де Рон, Берат Джимсити, Ремо Фройлер, Пьерлуиджи Голлини, Робин Госенс, Ханс Хатебур, Йосип Иличич, Сэм Ламмерс, Йоаким Меле, Алексей Миранчук, Луис Муриэль, Хосе Луис Паломино, Марио Пашалич, Маттео Пессина, Кристиан Ромеро, Рафаэль Толой, Дуван Сапата.

В турнирной таблице Серии А «Аталанта» идет на 2-м месте. В активе Руслана 7 голов и 9 голевых передач в 37 матчах сезона (6 голов в 31 игре чемпионата, 1 гол в 2 поединках кубка, 4 игры в еврокубках).

Голосование болельщиков на лучшего игрока Аталанты в апреле