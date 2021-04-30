КДК УАФ: «Красная карточка Василю была правильным решением»

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола прокомментировал судейский скандал, произошедший в перенесенном матче 10-го тура УПЛ «Олимпик» – «Заря» (2:1).

«Во время единоборства, которое граничило с чрезмерной силой, за мяч между Каргбо и Василем неподалеку от границ его штрафной произошло жесткое столкновение с имеющимся физическим контактом между игроками, что привело к падению обоих игроков. Арбитр остановил игру, зафиксировав первоочередное нарушение Каргбо – вне игры, и назначил свободный удар.

Защита игроков от опасных действий соперника является главной составляющей арбитража футбольных матчей. Подобные игровые ситуации во время проведения матчей встречаются недостаточно часто и требуют от арбитров максимальной концентрации внимания, ожидания неожиданного и строгой оценки таких действий игроков, которые ведут единоборства за мяч и несут в себе угрозу безопасности соперника в любой части футбольного поля.

Во время игры головой в мяч именно вратарь подвергал себя опасности, но после игры в мяч за счет высокой интенсивности и неконтролируемых собственных действий он допустил опасный физический контакт с Каргбо, что привело к нанесению последнем очень тяжелой травмы (перелом ноги). Полевым арбитрам было трудно мгновенно оценить опасность действий Василя, акцентировав собственное внимание на игре вратаря в мяч, но ВАР имел очевидные видеодоказательства того, что именно произошло на поле.

Поэтому, в соответствии с протоколом ВАР, он рекомендовал полевому арбитру просмотр этого эпизода на поле для более качественной оценки и принятия окончательного решения. Назначение свободного удара (первичное нарушение вне игры) в пользу «Зари» и вынесения красной карточки (серьезное игровое нарушение) Василю за борьбу за мяч с созданием опасности для (здоровья) соперника является правильным решением, соответствует требованиям духа игры и п. 3 (стр. 112) правила 12».

Обзор матча