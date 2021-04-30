КДК УАФ: «Красная карточка Василю была правильным решением»

Комитет арбитров – об эпизоде, который привел к тяжелой травме Ибрагима Каргбо

  • 30.04.2021 13:39
  • 517 просмотров
  • 5 комментариев
КДК УАФ: «Красная карточка Василю была правильным решением»
© ФК Олимпик

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола прокомментировал судейский скандал, произошедший в перенесенном матче 10-го тура УПЛ «Олимпик» – «Заря» (2:1)

«Во время единоборства, которое граничило с чрезмерной силой, за мяч между Каргбо и Василем неподалеку от границ его штрафной произошло жесткое столкновение с имеющимся физическим контактом между игроками, что привело к падению обоих игроков. Арбитр остановил игру, зафиксировав первоочередное нарушение Каргбо – вне игры, и назначил свободный удар.

Защита игроков от опасных действий соперника является главной составляющей арбитража футбольных матчей. Подобные игровые ситуации во время проведения матчей встречаются недостаточно часто и требуют от арбитров максимальной концентрации внимания, ожидания неожиданного и строгой оценки таких действий игроков, которые ведут единоборства за мяч и несут в себе угрозу безопасности соперника в любой части футбольного поля.

Во время игры головой в мяч именно вратарь подвергал себя опасности, но после игры в мяч за счет высокой интенсивности и неконтролируемых собственных действий он допустил опасный физический контакт с Каргбо, что привело к нанесению последнем очень тяжелой травмы (перелом ноги). Полевым арбитрам было трудно мгновенно оценить опасность действий Василя, акцентировав собственное внимание на игре вратаря в мяч, но ВАР имел очевидные видеодоказательства того, что именно произошло на поле.

Поэтому, в соответствии с протоколом ВАР, он рекомендовал полевому арбитру просмотр этого эпизода на поле для более качественной оценки и принятия окончательного решения. Назначение свободного удара (первичное нарушение вне игры) в пользу «Зари» и вынесения красной карточки (серьезное игровое нарушение) Василю за борьбу за мяч с созданием опасности для (здоровья) соперника является правильным решением, соответствует требованиям духа игры и п. 3 (стр. 112) правила 12».

Обзор матча

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    PS box2box
      PS box2box, 30.04.2021 13:46
    0
    Бред...
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 30.04.2021 13:46
    +1
    Более идиотского оправдания судейского беспредела, я ещё не слышал!
    На каких имбицилов это рассчитано?
    Они думают, кругом одни бараны?
    Просто эти твари на столько уверены в своей безнаказанности, что позволяют себе издеваться над нами так, как они захотят.
    Очередной, надцатый только в этом сезоне плевок, всем болельщикам и клубу!
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 30.04.2021 13:44
    +3
    они сами поняли что написали?
    Ссылка
    Василь Казімко
      Василь Казімко, 30.04.2021 13:40
    +4
    Це навіть і не смішно Такі висновки--це для лохів. Ще ніколи мерзоти не звинуватили мерзотника.
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 30.04.2021 13:37
    -5
    Абсолютно согласен....
    Ссылка
    Василь Казімко
      Василь Казімко, 30.04.2021 13:40
    +4
    Це навіть і не смішно Такі висновки--це для лохів. Ще ніколи мерзоти не звинуватили мерзотника.
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 30.04.2021 13:44
    +3
    они сами поняли что написали?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 30.04.2021 13:46
    +1
    Более идиотского оправдания судейского беспредела, я ещё не слышал!
    На каких имбицилов это рассчитано?
    Они думают, кругом одни бараны?
    Просто эти твари на столько уверены в своей безнаказанности, что позволяют себе издеваться над нами так, как они захотят.
    Очередной, надцатый только в этом сезоне плевок, всем болельщикам и клубу!
    Ссылка
    PS box2box
      PS box2box, 30.04.2021 13:46
    0
    Бред...
    Ссылка
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