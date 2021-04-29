Вильярреал
2 : 1
Арсенал
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Вильярреал – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги Европы

  • 29.04.2021 22:52
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Вильярреал – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 апреля в 22:00 в первом поединке 1/2 финала Лиги Европы «Вильярреал» принимает «Арсенал».

В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе MEGOGO.

Матч проходит в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Серамика». 

Видео голов и обзор матча Лиги Европы «Вильярреал» – «Арсенал» (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Ману Тригерос, 5 мин.

ГОЛ! 2:0. Рауль Альбиоль, 29 мин.

События матча
80' Этьен Капу (Вильярреал) получает красную карточку.
73' ГОЛ ! С пенальти забил Николя Пепе (Арсенал).
57' Дани Себальос (Арсенал) получает красную карточку.
29' ГОЛ ! Мяч забил Рауль Альбиоль (Вильярреал).
5' ГОЛ ! Мяч забил Ману Тригерос (Вильярреал).
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Источник — Sport.ua

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