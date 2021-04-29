Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «У Каргбо перелом и большой и малой берцовой костей»

Наставник «Олимпика» – о травме подопечного

  • 29.04.2021 07:19
  • 2223 просмотра
  • 4 комментария
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «У Каргбо перелом и большой и малой берцовой костей»
© ФК Олимпик Донецк. Юрий Калитвинцев

Главный тренер донецкого «Олимпика» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу над луганской «Зарей» (2:1), а также тяжелую травму форварда Ибрагима Каргбо:

«Игра это игра, результат - это результат, но здоровье прежде всего. У Каргбо перелом и большой и малой берцовой костей, как мне сказали. Отправляем его в Киев на операцию. Осадок остался. Ничего там умышленного не было, два игрока боролись. Подлости никакой не было. Удаление? Спорный мяч, динамика. Не хочется разбирать, но самое главное, что подлости со стороны Василя не было.

Календарь есть календарь, но «Заре» было сложнее, ведь у них Кубок был, дополнительное время. В прошлом матче с «Зарей» мы могли что-то зацепить, и сейчас мы настраивались на успех. Не могу сказать, что победа закономерная, но она закономерная в плане счета на табло, где 2:1 в нашу пользу. Мы давно не выигрывали, но в конце был страх потерять эту победу. Ушли с последнего места, однако не успокаиваемся.

Ничего не будет стоить победа, если все остальные матчи проиграем. А выигрываем мы не так часто. Сейчас ребята еще порадуются, а потом подготовка», - сказал Калитвинцев.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(12 голосов)

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Комментарии
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 29.04.2021 08:07
    +1
    Подлости не было, но была хитрость со стороны Каргбо.
    Он хотел упасть, чтобы заработать штрафной, поэтому не стал перепрыгивать лежащего вратаря, а специально тянул ногу по газону.
    Но что то пошло не так, и нога попала между ног вратаря.
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 29.04.2021 07:47
    +1
    Каргбо сам виноват в этой травме
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 29.04.2021 07:24
    +1
    Что скажете по судейству И Гельзин чего то молчит?))
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 29.04.2021 07:23
    +1
    Недоразумение ,а не футболист.Он смотрел куда бежал вообще.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 29.04.2021 08:07
    +1
    Подлости не было, но была хитрость со стороны Каргбо.
    Он хотел упасть, чтобы заработать штрафной, поэтому не стал перепрыгивать лежащего вратаря, а специально тянул ногу по газону.
    Но что то пошло не так, и нога попала между ног вратаря.
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 29.04.2021 07:47
    +1
    Каргбо сам виноват в этой травме
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 29.04.2021 07:24
    +1
    Что скажете по судейству И Гельзин чего то молчит?))
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 29.04.2021 07:23
    +1
    Недоразумение ,а не футболист.Он смотрел куда бежал вообще.
    Ссылка
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