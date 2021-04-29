Лига Европы УЕФА. 1/2 финала. Первый матч

Манчестер Юнайтед - Рома - 4:2

Фернандеш (9, 71 с пен.), Кавани (48, 64) - Пеллигрини (15, пен.), Джеко (34)

Погба (51) - Вильяр (50), Смоллинг (61)

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Бисака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Фред, Погба, Рэшфорд, Фернандеш, Кавани

Запас: Грант, Хендерсон, Бейи, Мата, Гринвуд, Диалло, Джеймс, Теллес, Матич, Уильямс, Ван де Беек, Туанзебе

«Рома»: Лопес (Миранте, 28), Ибаньес, Кристанте, Смоллинг, Спинаццола (Б.Перес, 37), Верету (Вильяр, 5), Диавара, Карсдорп, Мхитарян, Пеллегрини, Джеко

Запас: Фузато, Сантон, Майораль, Кумбула, К.Перес, Чьерво, Дарбо

Арбитр: Карлос дель Серро (Испания)

Стадион: «Олд Траффорд», Манчестер

75 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 5:2 - Гол забил Погба.

71 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 4:2 - Гол забил Фернандеш. Он четко пробил в левый угол ворот и Миранте ничего не смог поделать.

70 мин. ПЕНАЛЬТИ в ворота Ромы. И снова идет проверка VAR.

68 мин. Опасно! Шоу промчался по левому флангу и сильно пробил из-за пределов штрафной площади. На этот раз Миранте мяч отбил.

66 мин. Момент! После передачи с левого фланга Джеко головой пробил из пределов штрафной площади, но Де Хеа на месте.

64 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 3:2 - Гол забил Кавани.

61 мин. Смоллинг получил предупреждение.

61 мин. Неточный удар по воротам от Смоллинга.

60 мин. Угловой нецудачно разыграла Рома.

58 мин. Сейчас большое игровое преимущество у хозяев поля. Снова Кавани упустил обострить ситуацию у ворот Ромы.

55 мин. Угловой у ворот Ромы ничем опасным для нее не завершился.

53 мин. Момент! Кавани получил мяч с левого фланга и метров с восьми пробил выше ворот.

51 мин. Пошли желтые. Предупрежден Погба.

50 мин. Первое предупреждение в матче. Желтую карточку получил Вильяр.

48 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 2:2 - Гол забил Кавани. Прошла быстрая контратака Манчестера. Голевой пас Кавани выполнил Фернандеш, а уругваец в касание точно пробил под перекладину.

46 мин. Замен больше пока нет.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

45+6 мин. После подачи углового Мактоминей головой пробил выше ворот.

45+5 мин. Момент! Ошибка обороны Ромы и Кавани, наконец-то, отважился на удар с близкого расстояния. Миранте выручил гостей.

45+2 мин. Манчестер много атакует, но его игроки вообще забыли бить по воротам. Наверное хотят завести круглого прямо за линию.

45 мин. Арбитр компенсировал 5 минут к основному времени первого тайма.

43 мин. По-прежнему хозяева поля больше владеют мячом, однако с завершением атак у них явно есть проблемы.

40 мин. Манчестер пошел вперед большими силами и заработал два штрафных удара на половине поля соперников, но они ни к чему не привели.

37 мин. Непонятно, что происходит с игроками Ромы. Уже третья (!) вынужденная замена в первом тайме. Вместо Спинаццолы вышел Бруно Перес.

34 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 1:2 - Гол забил Джеко. У Ромы прошла отличная трехходовка, в которой участвовали Мхитарян, Пеллигрини, а завершил ее ударом с близкого расстояния Джеко.

31 мин. Много нарушений с обеих сторон, но пока арбитр карточки не достает.

28 мин. Вторая вынужденная замена у Ромы. Теперь вместо Пау Лопеса на поле вышел Миранте.

26 мин. Момент! Погба сильно пробил из-за пределов штрафной площади, но Пау Лопес мяч парировал. Правда при этом он неудачно упал и получил травму. Вратарю оказывают помощь.

25 мин. Еще один неточный удар от Фернандеша.

23 мин. Фернандеш пробил мимо ворот со штрафного.

20 мин. Игровое преимущество сейчас у Манчестера.

17 мин. Вот такое неожиданное начало матча получилось. Вроде бы и моментов немного, а команды уже забили по одному голу.

Getty Images/Global Images Ukraine

15 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 1:1 - Гол забил Пеллегрини. Он четко пробил с точки в левый от себя угол ворот

12 мин. ПЕНАЛЬТИ в ворота Манчестера! Мяч попал в руку Погба в штрафной англичан. Арбитр смотрит VAR.

Getty Images/Global Images Ukraine

9 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 1:0 - Гол забил Фернандеш. Хозяева поля разыграли быструю комбинацию и с передачи Кавани Фернандеш точно пробил из пределов штрафной площади.

5 мин. Все-таки замена у «Ромы». Вместо Верету на поле вышел Вильяр.

3 мин. Травму получил Верету на ровном месте. Пока непонятно, останется ли он на поле.

2 мин. Команды начали в невысоком темпе, мяч контролируют вблизи центра поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг 29 апреля в Манчестере на знаменитом стадионе «Олд Траффорд» состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы, в котором сыграют местный «Манчестер Юнайтед» и итальянская «Рома».

Напомним, что на стадии 1/4 финала подопечные Оле-Гуннара Сульшера дважды победили испанскую «Гранаду» с одинаковым счетом 2:0. А «Рома» выбила из турнира одного из главных фаворитов - нидерландский «Аякс», выиграв в гостях 2:1 и на своем поле сыграв вничью 1:1. Еще ранее в 1/8 финала команда Паулу Фонсеки заставила прекратить борьбу за трофей донецкий «Шахтер», два раза одолев его и в дома 3:0, и в гостях 2:1. Интересно, что в прошлом сезоне обе команды также выступали в Лиге Европы и обе проиграли будущему победителю испанской «Севилье». Итальянский клуб уступил в 1/8 финала, а англичане потерпели поражение в полуфинале.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Рома» начнется в 22.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.