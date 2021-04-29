Ман Юнайтед
5 : 2
Рома
'76   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед – Рома – 5:2. LIVE

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  • 29.04.2021 22:00
  • 5762 просмотра
  • 28 комментариев
Манчестер Юнайтед – Рома – 5:2. LIVE
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лига Европы УЕФА. 1/2 финала. Первый матч

Манчестер Юнайтед - Рома - 4:2

 Фернандеш (9, 71 с пен.), Кавани (48, 64) - Пеллигрини (15, пен.), Джеко (34)

 Погба (51) - Вильяр (50), Смоллинг (61)

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Бисака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Фред, Погба, Рэшфорд, Фернандеш, Кавани

Запас: Грант, Хендерсон, Бейи, Мата, Гринвуд, Диалло, Джеймс, Теллес, Матич, Уильямс, Ван де Беек, Туанзебе

«Рома»: Лопес (Миранте, 28), Ибаньес, Кристанте, Смоллинг, Спинаццола (Б.Перес, 37), Верету (Вильяр, 5), Диавара, Карсдорп, Мхитарян, Пеллегрини, Джеко

Запас: Фузато, Сантон, Майораль, Кумбула, К.Перес, Чьерво, Дарбо 

Арбитр: Карлос дель Серро (Испания)

Стадион: «Олд Траффорд», Манчестер

75 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 5:2 - Гол забил Погба.

 71 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 4:2 - Гол забил Фернандеш. Он четко пробил в левый угол ворот и Миранте ничего не смог поделать. 

70 мин. ПЕНАЛЬТИ в ворота Ромы. И снова идет проверка VAR.

68 мин. Опасно! Шоу промчался по левому флангу и сильно пробил из-за пределов штрафной площади. На этот раз Миранте мяч отбил.

66 мин. Момент! После передачи с левого фланга Джеко головой пробил из пределов штрафной площади, но Де Хеа на месте. 

64 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 3:2 - Гол забил Кавани.

 61 мин. Смоллинг получил предупреждение. 

61 мин. Неточный удар по воротам от Смоллинга. 

60 мин. Угловой нецудачно разыграла Рома. 

58 мин. Сейчас большое игровое преимущество у хозяев поля. Снова Кавани упустил обострить ситуацию у ворот Ромы. 

55 мин. Угловой у ворот Ромы ничем опасным для нее не завершился. 

53 мин. Момент! Кавани получил мяч с левого фланга и метров с восьми пробил выше ворот. 

 51 мин. Пошли желтые. Предупрежден Погба. 

 50 мин. Первое предупреждение в матче. Желтую карточку получил Вильяр. 

 48 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 2:2 - Гол забил Кавани.  Прошла быстрая контратака Манчестера. Голевой пас Кавани выполнил Фернандеш, а уругваец в касание точно пробил под перекладину.  

46 мин. Замен больше пока нет.  

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

45+6 мин. После подачи углового Мактоминей головой пробил выше ворот. 

45+5 мин. Момент! Ошибка обороны Ромы и Кавани, наконец-то, отважился на удар с близкого расстояния. Миранте выручил гостей. 

45+2 мин. Манчестер много атакует, но его игроки вообще забыли бить по воротам. Наверное хотят завести круглого прямо за линию. 

45 мин. Арбитр компенсировал 5 минут к основному времени первого тайма. 

43 мин. По-прежнему хозяева поля больше владеют мячом, однако с завершением атак у них явно есть проблемы.  

40 мин. Манчестер пошел вперед большими силами и заработал два штрафных удара на половине поля соперников, но они ни к чему не привели. 

 37 мин. Непонятно, что происходит с игроками Ромы. Уже третья (!) вынужденная замена в первом тайме. Вместо Спинаццолы вышел Бруно Перес.

 34 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 1:2 - Гол забил Джеко. У Ромы прошла отличная трехходовка, в которой участвовали Мхитарян, Пеллигрини, а завершил ее ударом с близкого расстояния Джеко. 

31 мин. Много нарушений с обеих сторон, но пока арбитр карточки не достает.

 28 мин. Вторая вынужденная замена у Ромы. Теперь вместо Пау Лопеса на поле вышел Миранте.

26 мин. Момент! Погба сильно пробил из-за пределов штрафной площади, но Пау Лопес мяч парировал. Правда при этом он неудачно упал и получил травму. Вратарю оказывают помощь. 

25 мин. Еще один неточный удар от Фернандеша. 

23 мин. Фернандеш пробил мимо ворот со штрафного. 

20 мин. Игровое преимущество сейчас у Манчестера. 

17 мин. Вот такое неожиданное начало матча получилось. Вроде бы и моментов немного, а команды уже забили по одному голу. 

Getty Images/Global Images Ukraine

 15 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 1:1 - Гол забил Пеллегрини. Он четко пробил с точки в левый от себя угол ворот

12 мин. ПЕНАЛЬТИ в ворота Манчестера! Мяч попал в руку Погба в штрафной англичан. Арбитр смотрит VAR.

Getty Images/Global Images Ukraine

 9 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 1:0 - Гол забил Фернандеш. Хозяева поля разыграли быструю комбинацию и с передачи Кавани Фернандеш точно пробил из пределов штрафной площади. 

 5 мин. Все-таки замена у «Ромы». Вместо Верету на поле вышел Вильяр.

3 мин. Травму получил Верету на ровном месте. Пока непонятно, останется ли он на поле. 

2 мин. Команды начали в невысоком темпе, мяч контролируют вблизи центра поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг 29 апреля в Манчестере на знаменитом стадионе «Олд Траффорд» состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы, в котором сыграют местный «Манчестер Юнайтед» и итальянская «Рома». 

Напомним, что на стадии 1/4 финала подопечные Оле-Гуннара Сульшера дважды победили испанскую «Гранаду» с одинаковым счетом 2:0. А «Рома» выбила из турнира одного из главных фаворитов - нидерландский «Аякс», выиграв в гостях 2:1 и на своем поле сыграв вничью 1:1. Еще ранее в 1/8 финала команда Паулу Фонсеки заставила прекратить борьбу за трофей донецкий «Шахтер», два раза одолев его и в дома 3:0, и в гостях 2:1. Интересно, что в прошлом сезоне обе команды также выступали в Лиге Европы и обе проиграли будущему победителю испанской «Севилье». Итальянский клуб уступил в 1/8 финала, а англичане потерпели поражение в полуфинале.       

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Рома» начнется в 22.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.  

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    .-.-
    online
      .-.-, 29.04.2021 23:39
    -1
    Получите!!!!!!!
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 29.04.2021 23:38
    +1
    Красавчики
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 29.04.2021 23:38
    -1
    Все это конец для Рома !5! Game over тушите свет
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 29.04.2021 23:36
    -1
    По инерции слители и сразу 11метровый
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 29.04.2021 23:35
    0
    зуб за зуб
    пеналь за пеналь!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 29.04.2021 23:33
    0
    За что пеналь?!?
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 29.04.2021 23:30
    0
    На! ска
    теперь как в Харькове))
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 29.04.2021 23:29
    -1
    Saar, 29.04.2021 23:11
    Хлтяби тим, що з нею тяжко грають топи, такі як Барса і Юве. Те що у неї склад четвертий по ціні після Юве, Інтера і Мілана, і те що вога постійно виходить з шрупи. А вСерії А не нижче 5 місця(цей скзон не в рахугок), а і ти Дженоа зараз в рівфіналі бачиш!??
    В полуфинале чего? ЛЕ? Да сюда в общем то разные клубы выходят. Многим до обозначения ТОП - как до луны. Вот Вильярреал к примеру. Этой команде далеко до звания ТОП. Но субмарине вполне по силам не только пройти Арсенал, но и взять кубок. Хорошая команда. Сильная. Играет в полуфинале. Но не Барса и Реал. Даже не Атлетико. А Севилья ТОП? Наверное.
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 29.04.2021 23:26
    -1
    samird, 29.04.2021 23:06
    Когда это "всегда", можно уточнить? У Ромы три скудетто! ТРИ! А кто тогда Дженоа, у которой ДЕВЯТЬ титулов?! Торино, Болонья, Про Вирчелли (прости господи) у которых по семь титулов? Инопланетяне? У Ромы ни одного еврокубка (если не считать древний Кубок ярмарок. Кроме одного финала ЛЧ (почти сорокалетней давности) и пачки кубков (которые в Италии котируются тоже так себе) гордиться особо нечем. Где там топ-клуб? Хорошая/сильная команда? Согласен. Нашим "грандам" не по зубам.
    Це ти всю епопею в кац-вікіпедії побачив?
    Так а шо там зі здобутками МС, якого тут вважають ледь не бест оф зе бест? Шість разів чемпіон Англії в епоху Мансура? Так хвилинку, - друголіговський Сандерленд теж стільки чемпіон.
    Ти подивись, ХТО за Рому грав за всі часи історії, скільки від Роми збірників було, і скільки вони були 2-3 в СеріїА і володарями Кубку Італії. Тут на авторитет самого Імені потрібно дивитись, а не на Скудетто. Ювентус начебто більше за всіх їх виграв, але в Італії це самий ненависний клуб в усіх куточках Апеннін. В місті Турині за них ніхто не вболіває, там всі за Торіно. За Зебр виключно зальотні, з приміських відшибів і робітники з-ду ФІАТ.
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 29.04.2021 23:15
    0
    Кавани реабилитировался и это в его стиле.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 29.04.2021 23:11
    +1
    samird, 29.04.2021 23:06
    Когда это "всегда", можно уточнить? У Ромы три скудетто! ТРИ! А кто тогда Дженоа, у которой ДЕВЯТЬ титулов?! Торино, Болонья, Про Вирчелли (прости господи) у которых по семь титулов? Инопланетяне? У Ромы ни одного еврокубка (если не считать древний Кубок ярмарок. Кроме одного финала ЛЧ (почти сорокалетней давности) и пачки кубков (которые в Италии котируются тоже так себе) гордиться особо нечем. Где там топ-клуб? Хорошая/сильная команда? Согласен. Нашим "грандам" не по зубам.
    Хлтяби тим, що з нею тяжко грають топи, такі як Барса і Юве. Те що у неї склад четвертий по ціні після Юве, Інтера і Мілана, і те що вога постійно виходить з шрупи. А вСерії А не нижче 5 місця(цей скзон не в рахугок), а і ти Дженоа зараз в рівфіналі бачиш!??
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 29.04.2021 23:08
    0
    Всемирный день исполнения Детских Желаний (World Wish Day) - сегодня.
    И вон Сека в челентановской кэпочке
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 29.04.2021 23:06
    0
    Saar, 29.04.2021 22:50
    Вона завжди й була топом.
    Когда это "всегда", можно уточнить? У Ромы три скудетто! ТРИ! А кто тогда Дженоа, у которой ДЕВЯТЬ титулов?! Торино, Болонья, Про Вирчелли (прости господи) у которых по семь титулов? Инопланетяне? У Ромы ни одного еврокубка (если не считать древний Кубок ярмарок. Кроме одного финала ЛЧ (почти сорокалетней давности) и пачки кубков (которые в Италии котируются тоже так себе) гордиться особо нечем. Где там топ-клуб? Хорошая/сильная команда? Согласен. Нашим "грандам" не по зубам.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 29.04.2021 23:01
    0
    Рома майже завжди виходить з групи. В Серії А , заіжди в верхівці. Ювентусу, Інтеру,Мілану завжди тяжко грати з ними. Згадайте пару років назад, вон влетіли МЮ 1-7, а вдома виграли 2-1 і тоді по грі, МЮ сидів на своїй половині і відбивав тільк м'яч. Склад Роми завжди з з мвіьовими іменами. Рома, якщо і не стоїть в одній ліні з Барсой, Юве, Реалом, Інтером, Баварієй, то за щабель від них.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.04.2021 22:59
    +1
    samird, 29.04.2021 22:54
    Да, просто феерят волки. Торино влетели, от Атланты отскочили, Кальяри влетели... Топчик. Для римлян ЛЕ - вероятно последний шанс не просто пробиться в ЛЧ в следующем сезоне, а вообще в еврокубка попасть. Абсолютно разный уровень мотивации. Но для котор-то уже повод в топы записать. Да подожди ты хотя-бы финального свистка.
    Справедливости ради, каждый матч в ЛЕ Рома не добирает положенные места на лавке ибо некем. И результаты, которая она демонстрирует напоминают Днепр 2015 и вызывают уважение.
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 29.04.2021 22:55
    -1
    блин Ка ваня, думал и так залетит
    ну хоть бы крутанул в сторону(
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 29.04.2021 22:54
    +2
    ZAKARPATFAN, 29.04.2021 22:45
    Шахтёр все-таки играл с Топ клубом в ЛЕ. Рома после победы от Барсы 3:0 в ЛЧ стала топчиком и держит марку
    Да, просто феерят волки. Торино влетели, от Атланты отскочили, Кальяри влетели... Топчик. Для римлян ЛЕ - вероятно последний шанс не просто пробиться в ЛЧ в следующем сезоне, а вообще в еврокубка попасть. Абсолютно разный уровень мотивации. Но для котор-то уже повод в топы записать. Да подожди ты хотя-бы финального свистка.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.04.2021 22:52
    -1
    Saar, 29.04.2021 22:50
    Вона завжди й була топом.
    Ну да, согласен
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 29.04.2021 22:50
    0
    ZAKARPATFAN, 29.04.2021 22:45
    Шахтёр все-таки играл с Топ клубом в ЛЕ. Рома после победы от Барсы 3:0 в ЛЧ стала топчиком и держит марку
    Вона завжди й була топом.
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 29.04.2021 22:47
    -1
    euro2012_za_2012euro, 29.04.2021 22:42
    Пока английский финал не вырисовывается.
    Даже выход одного клуба - проблема....
    Про який англо-фінал може бути мова, коли Коуч Унай Емері присутній в турнірі? ЛЄ виграє 99,99% Вільярреал. Вони як запрограмовані, де майже на ІЗІ виграють з однаковим рахунком 2:1 // 2:0
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 29.04.2021 22:54
    +2
    ZAKARPATFAN, 29.04.2021 22:45
    Шахтёр все-таки играл с Топ клубом в ЛЕ. Рома после победы от Барсы 3:0 в ЛЧ стала топчиком и держит марку
    Да, просто феерят волки. Торино влетели, от Атланты отскочили, Кальяри влетели... Топчик. Для римлян ЛЕ - вероятно последний шанс не просто пробиться в ЛЧ в следующем сезоне, а вообще в еврокубка попасть. Абсолютно разный уровень мотивации. Но для котор-то уже повод в топы записать. Да подожди ты хотя-бы финального свистка.
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 29.04.2021 23:38
    +1
    Красавчики
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 29.04.2021 23:11
    +1
    samird, 29.04.2021 23:06
    Когда это "всегда", можно уточнить? У Ромы три скудетто! ТРИ! А кто тогда Дженоа, у которой ДЕВЯТЬ титулов?! Торино, Болонья, Про Вирчелли (прости господи) у которых по семь титулов? Инопланетяне? У Ромы ни одного еврокубка (если не считать древний Кубок ярмарок. Кроме одного финала ЛЧ (почти сорокалетней давности) и пачки кубков (которые в Италии котируются тоже так себе) гордиться особо нечем. Где там топ-клуб? Хорошая/сильная команда? Согласен. Нашим "грандам" не по зубам.
    Хлтяби тим, що з нею тяжко грають топи, такі як Барса і Юве. Те що у неї склад четвертий по ціні після Юве, Інтера і Мілана, і те що вога постійно виходить з шрупи. А вСерії А не нижче 5 місця(цей скзон не в рахугок), а і ти Дженоа зараз в рівфіналі бачиш!??
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.04.2021 22:59
    +1
    samird, 29.04.2021 22:54
    Да, просто феерят волки. Торино влетели, от Атланты отскочили, Кальяри влетели... Топчик. Для римлян ЛЕ - вероятно последний шанс не просто пробиться в ЛЧ в следующем сезоне, а вообще в еврокубка попасть. Абсолютно разный уровень мотивации. Но для котор-то уже повод в топы записать. Да подожди ты хотя-бы финального свистка.
    Справедливости ради, каждый матч в ЛЕ Рома не добирает положенные места на лавке ибо некем. И результаты, которая она демонстрирует напоминают Днепр 2015 и вызывают уважение.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.04.2021 22:36
    +1
    Аххаха, нет у вас методов против Кости Фонсекина!
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 29.04.2021 23:35
    0
    зуб за зуб
    пеналь за пеналь!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 29.04.2021 23:33
    0
    За что пеналь?!?
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 29.04.2021 23:30
    0
    На! ска
    теперь как в Харькове))
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 29.04.2021 23:15
    0
    Кавани реабилитировался и это в его стиле.
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 29.04.2021 23:08
    0
    Всемирный день исполнения Детских Желаний (World Wish Day) - сегодня.
    И вон Сека в челентановской кэпочке
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 29.04.2021 23:06
    0
    Saar, 29.04.2021 22:50
    Вона завжди й була топом.
    Когда это "всегда", можно уточнить? У Ромы три скудетто! ТРИ! А кто тогда Дженоа, у которой ДЕВЯТЬ титулов?! Торино, Болонья, Про Вирчелли (прости господи) у которых по семь титулов? Инопланетяне? У Ромы ни одного еврокубка (если не считать древний Кубок ярмарок. Кроме одного финала ЛЧ (почти сорокалетней давности) и пачки кубков (которые в Италии котируются тоже так себе) гордиться особо нечем. Где там топ-клуб? Хорошая/сильная команда? Согласен. Нашим "грандам" не по зубам.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 29.04.2021 23:01
    0
    Рома майже завжди виходить з групи. В Серії А , заіжди в верхівці. Ювентусу, Інтеру,Мілану завжди тяжко грати з ними. Згадайте пару років назад, вон влетіли МЮ 1-7, а вдома виграли 2-1 і тоді по грі, МЮ сидів на своїй половині і відбивав тільк м'яч. Склад Роми завжди з з мвіьовими іменами. Рома, якщо і не стоїть в одній ліні з Барсой, Юве, Реалом, Інтером, Баварієй, то за щабель від них.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 29.04.2021 22:50
    0
    ZAKARPATFAN, 29.04.2021 22:45
    Шахтёр все-таки играл с Топ клубом в ЛЕ. Рома после победы от Барсы 3:0 в ЛЧ стала топчиком и держит марку
    Вона завжди й була топом.
    Ссылка
    Виктор Петренко
    online
      Виктор Петренко, 29.04.2021 22:43
    0
    .-.-, 29.04.2021 22:18
    пздц
    ну как можно идти в подкат с руками по швам???
    уроды макаронные
    А що тут такого забороненого?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 29.04.2021 22:42
    0
    Пока английский финал не вырисовывается.
    Даже выход одного клуба - проблема....
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 29.04.2021 22:39
    0
    Магуайр , ска!!! надо же такое доставать...
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 29.04.2021 22:33
    0
    Гол на выезде-отлично!
    Ссылка
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