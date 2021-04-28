Стаховский зачехлил ракетку на турнире в Чехии

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№212 ATP) завершил борьбу на грунтовом челленджере в Чехии.
В матче второго круга украинец проиграл Элиасу Имеру из Швеции (№193 ATP).
Острава. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) – Элиас Имер (Швеция) – 1:6, 2:6
Ранее в основу не смог пробиться Виталий Сачко.
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Источник — Sport.ua
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