Реал Мадрид – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

27 апреля в 22:00 в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид принимает «Челси».
В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 1» и сервисе MEGOGO.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
См. также: стартовые составы команд
Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов (обновляется).
ГОЛ! 0:1. Кристиан Пулишич, 14 мин.
ГОЛ! 1:1. Карим Бензема, 29 мин.
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Источник — Sport.ua
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