ПСЖ – Ман Сити. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

«Парижане первые матчи в 1/4 и 1/8 финала Лиги чемпионов играли в гостях и побеждали: «Барселону» (1:4) и «Баварию» (2:3). Но на своем поле они играют хуже. С «Барсой» ПСЖ сыграл 1:1, хотя каталонцы могли легко обыграть французов. А «Баварии» они вообще уступили 0:1.

И вот сейчас ПСЖ первый матч играет дома, принимая «Ман Сити», который ранее обыграл обе немецкие «Боруссии»: гладбахцев (2:0, 2:0) и дортмундцев (2:1, 2:1). Хотя дортмундцев «горожане» прошли тяжело и со скрипом. ПСЖ уже прошел сверхименитых «Барсу» и «Баварию» - действующего обладателя трофея Лиги чемпионов.

За четыре тура до завершения сезона во французской лиге 1 три команды «Лилль» (73), ПСЖ (72) и «Монако» (71) борются за чемпионство. У «Ман Сити» совершенно другая ситуация. Они только что выиграли Кубок английской лиги, победив в финале «Тоттенхэм» (1:0). Давно обеспечили себе чемпионство в АПЛ. За пять туров до завершения сезона отрыв от второго МЮ составляет 10 очков.

Нас ждет интереснейшее противостояние двух суперкоманд, исповедующих принципы современного футбола и обладающих игроками самого высокого уровня. Пеп Гвардиола и Маурисио Почеттино – высококлассные тренеры. Пеп уже давно выиграл все титулы, в первую очередь, тренируя «Барселону». Сейчас его основная задача – выиграть Лигу чемпионов с «Ман Сити». Почеттино здорово работал со «шпорами», выводил их в финал Лиги чемпионов. Лондонская команда играла в симпатичный футбол. Кстати после него с «Тоттенхэмом» любому тренеру будет сложно работать, потому что завоевать эту симпатию очень непросто. Это мы увидели на примере Моуринью. Любому другому, кто придет новый, тоже будет очень трудно достичь уровня аргентинца. Почеттино был на вершине славы во всем. У него было доверие игроков, фанатов, владельцев клуба. Команда показывала великолепную игру, где-то и доля фарта была.

Имея в наличии суперзвезд Неймара, Мбаппе и Ди Марию, а также целую группу очень сильных футболистов в лице Икарди, Кина, Наваса, Маркиньоса и других, парижане очень много создают и реализовывают. В Лиге 1 они 77 мячей забили и 26 пропустили. ПСЖ играет очень компактно, соблюдая игровой баланс. Очень надежен в рамке Навас, с которым на днях был продолжен контракт. Костариканец сам по себе очень хорош в игре! Надежен и капитан команды Маркиньос. Неймар и Мбаппе в одиночку могут решить любой эпизод в пользу своей команды. В отличной форме находится Мбаппе, регулярно штампуя голы во всех матчах. Он себя прекрасно чувствует, когда есть свободное пространство. Килиан легко убежит от любого соперника и качественно завершит из любых позиций. Если Мбаппе любит работать в динамике, то Неймар, как кудесник мяча, получает мяч в ноги и затем обыгрывает всех на своем пути. Килиан и Неймар дополняют друг друга и справиться с ними мало кому удается.

У «Ман Сити» другая игровая философия. У них нет Неймара и Мбаппе, но у них есть супердиспетчер Кевин Де Брюйне. У них так поставлена игра, что любой игрок может оказаться на ударной позиции и завершить. С приходом в команду португальского защитника Рубена Диаша команда значительно надежнее выглядит в обороне, хотя вот несколько матчей играет со скрипом и низкой реализацией. «Горожане» со счетом 2:1 обыграли «Вест Хэм», с таким же счетом дважды «Боруссию» Дортмунд, «Астон Виллу» тоже 2:1, «Тоттенхэм» и «Арсенал» (по 1:0). Кроме того, Сити уступил «Лидсу» (1:2) и «Челси» (0:1). У них очень хорошая и разносторонняя группа атаки: Гюндоган, Марез, Фоден, Родри, Силва, Торрес, Фернандиньо. А вот чистые нападающие Агуэро и Жезус играют мало, потому что мало забивают и не так агрессивны, как нападающие других топовых клубов. Поэтому Гвардиола использует схему с «ложной девяткой».

«Ман Сити» понимает, кто им противостоит, поэтому они постараются, как обычно, забрать себе мяч на тотальный контроль, понимая, что нельзя его оставлять в тех зонах, откуда немедленно парижане отправят мяч реактивному Мбаппе. С приходом Диаша Сити играет очень высоко. ПСЖ попробует использовать это пространство. В центральной диспетчерской зоне Сити будет иметь большое преимущество и будет переигрывать парижан. К тому же многие конструктивные игроки «Ман Сити» Де Брюйне, Гюндоган, Марез, Стерлинг обладают очень хорошим, качественным, предголевым пасом. У Сити игра более сбалансирована, но, на мой взгляд, у них сейчас не самые лучшие кондиции. Это сказывается и на черновой работе без мяча (прессинг, коллективный отбор, перестроение, страховки, опережение, единоборства).

Учитывая, что обе команды имеют в наличии игроков высочайшего уровня и очень много забивают, думается, что обе команды забьют и не исключаю результативную ничью, тем более, что ПСЖ успешнее играет в гостях, чем дома», - сказал Грозный.

Матч «ПСЖ» – «Ман Сити» состоится 28-го апреля. Начало встречи в 22:00.