ТаТоТаке. Луческу надо валить с Динамо, чемпионство Динамо – не событие

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив под впечатлениями от чемпионства Динамо и определяют главные причины случившегося. Кто больше повлиял на ситуацию: сила киевлян или слабость Шахтера? Что будет дальше? Куда идти Луческу?
Кроме того в выпуске - жалкий Шахтер, ответ Сенькива Руслану Костышину, инсайды об Эпицентре и Вакуле с Тайсоном, кто в сборной Украины заменит Мораеса?
00.00 Анонс
1.17 Ответ Сенькива Костышину
5.07 Новые детали путешествия в поезде Ужгород - Киев
7.19 Ингулец вышел дублем
7.45 Чемпионство Динамо - не событие
10.02 Суркис - нормальный?
10.47 Де Дзерби всех порвет
12.38 Луческу надо валить с Динамо
14.02 Шахтер - ничтожность
15.04 Уникальное!
17.02 Шарана помилуют?
18.01 У Каштру есть план
18.59 Судьи снова чудят
20.37 Днепр-1 мог делать с Минаем, что угодно
22.19 Что с Булецой?
24.12 Сенькив анализирует Колос
25.43 Что творит Десна?
28.07 Заре мало доминации
30.25 Шахтер все равно финиширует вторым
30.39 Кто вылетит из УПЛ?
33.03 Ищем замену Мораесу
37.13 Инсайды о ковидном скандале Эпицентра
39.51 Детали выступлений Вакулы и Тайсона за дубль Шахтера
42.20 Ставка от Сенькива
42.47 Прощание
43.30 Бекстейдж
Источник — ТаТоТаке
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