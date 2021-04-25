В воскресенье, 25 апреля, состоится поединок двадцать третьего тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать «Ингулец». Матч пройдет в Киеве на НCК «Олимпийский» и начнется в 17:00.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ингулец».
Украинская Премьер-лига. 23 тур.
«Динамо» – «Ингулец» – 2:0
Забарный (4), Беседин (14)
Гол Забарного
(новость обновляется)
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Источник — Sport.ua
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