23-й тур
Заря
2 : 1
Олимпик Д
'90+   ТВ-трансляция: 

Заря – Олимпик. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 23-го тура УПЛ

  • 25.04.2021 14:35
  • 1014 просмотров
  • 0 комментариев
Заря – Олимпик. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© ФК Заря Луганск. Владлен Юрченко

В Запорожье на поле стадиона «Славутич-Арена» проходит матч 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» принимает донецкий «Олимпик».

«Заря»: Василь – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо, Назарина, Юрченко, Кочергин, Кабаев, Сайядманеш, Гладкий.

«Олимпик»: Кичак – Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Политыло, Бенито, Экра, Тейшейра, Нкенг.

1:0. Гол Юрченко

События матча
71' ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).
54' ГОЛ ! С пенальти забил Ибрагим Каргбо (Олимпик Д).
12' ГОЛ ! С пенальти забил Владлен Юрченко (Заря).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности