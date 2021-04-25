В Запорожье на поле стадиона «Славутич-Арена» проходит матч 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» принимает донецкий «Олимпик».
«Заря»: Василь – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо, Назарина, Юрченко, Кочергин, Кабаев, Сайядманеш, Гладкий.
«Олимпик»: Кичак – Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Политыло, Бенито, Экра, Тейшейра, Нкенг.
1:0. Гол Юрченко
События матча
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).
|54'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ибрагим Каргбо (Олимпик Д).
|12'
|ГОЛ ! С пенальти забил Владлен Юрченко (Заря).
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Источник — Sport.ua
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