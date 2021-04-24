В воскресенье, 25 апреля, состоится встреча 23 тура чемпионата Украины, в которой «Александрия» принимает донецкий «Шахтер». Матч пройдет во Львове на поле стадиона «Ника», начало в 17:00 по киевскому времени.
Поединок практически не несет никакой турнирной интриги. «Шахтер» фактически второй в чемпионской гонке. «Александрии» вряд ли суждено сыграть в еврокубках, но и вылет не грозит. В общем, один из редких матчей УПЛ, когда никому не нужно ложиться костьми ради победы. Но играть придется!
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Шахтер».
Клим Лавренюк, Sport.ua
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